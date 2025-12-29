גל SMS עוין בישראל: מה אסור לכם לעשות עכשיו

בשעה האחרונה נרשמת דריכות גבוהה בקרב גורמי הביטחון והסייבר בישראל, בעקבות גל הודעות SMS מסתוריות באנגלית השוטף את מכשירי הטלפון של אלפי אזרחים ברחבי הארץ. במערך הסייבר הלאומי מיהרו לפרסם הודעת הרגעה לצד אזהרה חמורה, במטרה למנוע פאניקה מיותרת.

ניסיון הטעיה רחב על פי הודעת המערך, מאחורי המשלוח עומד גורם עוין ולא מזוהה המנסה ליצור קשר עם אזרחים בדרכי מרמה והטעיה. ההודעות, המנוסחות באנגלית, נשלחו בתפוצה רחבה במיוחד, בשיטה המזכירה הודעות "ספאם" פרסומיות, אך עם כוונות זדוניות מאחוריהן.

אין חשש לפריצה – אך נדרשת ערנות חשוב להדגיש ולהבהיר לציבור: אין מדובר בפריצה למכשיר הטלפון או לחשבונות האישיים. קבלת ההודעה כשלעצמה אינה מעידה על חדירה לפרטיות, אלא על ניסיון מניפולטיבי בלבד. במערך הסייבר ממליצים לא להשיב להודעות אלו, לא ללחוץ על קישורים במידה וישנם, ופשוט להתעלם מהן.

עבור אזרחים החשים בכל זאת חוסר ביטחון או שנתקלו בהודעות חשודות במיוחד, מערך הסייבר הלאומי מעמיד לרשות הציבור את מוקד החירום 119, הזמין למתן מענה וייעוץ בכל רגע נתון.