הכבישים חסומים: כל הדרכים החלופיות להתניידות בירושלים היום

בעקבות ביקורו של נשיא ארצות הברית וראמפ בישראל, ישנם חסימות ושינויים בהסדרי התנועה באזור ירושלים ובכביש 1 המוביל אליה. 'כיכר השבת' עושה סדר עם מפת החסימות.

המשטרה מסרה כי "במהלך הבוקר, אלפי שוטרי משטרת ישראל, לוחמי מג"ב ומתנדבים נפרסו בכביש 1, באזור נתב״ג, בצירים הראשיים הראשיים המובילים לבירה וברחבי העיר ירושלים לשמירת הסדר הציבורי, ביטחון הנפש והרכוש, הסדרת והכוונת תנועה, הכל תוך דגש לפגיעה מינימאלית בשגרת החיים של הציבור במהלך הביקור הממלכתי".

אלה הכבישים החסומים מהשעה 07:30:

> כביש 1 בשני הכיוונים . התנועה תופנה לכביש 443.

> ⁠הגישה לכביש 1 מכביש 6 במחלף בן שמן

> ⁠כביש 1 ממחלף גנות ועד למחלף סחרוב.

> בעיר ירושלים נחסמו לתנועה שדרות וייצמן, שדרות הרצל, שדרות שז"ר, שדרות רבין, רחובות בן צבי, רופין, זוסמן, וייז.

בשל עומסי התנועה הצפויים בעיר ירושלים, משטרת ישראל ממליצה לציבור לעשות שימוש בתחבורה הציבורית וקוראת לציבור להישמע להוראות השוטרים.

מומלץ לציבור הנהגים להימנע מהגעה לאזורים אלו במהלך שעות הביקור ולהשתמש בצירים חלופיים ככל שניתן. לציבור הנהגים מומלץ להעזר גם באפלקציית waze.

"אנו קוראים לציבור להתעדכן בכל עת בדבר שינויים בהסדרי התנועה גם באמצעות מוקד המידע הארצי של המשטרה שמספרו 110 או בערוצי הניו מדיה של משטרת ישראל", מסרה המשטרה.