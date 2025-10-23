כיכר השבת

חיילי הגדוד החרדי 'נצח יהודה' סיימו מסע כומתה | "הקדשנו את המסע לנופלי הגדוד שמסרו נפשם למען עם ישראל"

הבוקר (חמישי) התקיים טקס סיום מסע הכומתה של לוחמי גדוד נצח יהודה מחזור מרץ 25, השייך לחטיבת כפיר. המסע נחתם בטקס מרגש במעמד בני משפחות החיילים.

"בכל צעד הרגשתי תחושת שליחות וגאווה גדולה" (צילום: עמותת נצח יהודה)

במהלך המסע, חיילים נשאו דגלים ועליהם שמות נופלי הגדוד מהמלחמה האחרונה. אחד החיילים סיפר כי ההחלטה להקדיש את המסע לזכרם נולדה מתוך תחושת אחריות להמשיך את דרכם.

"אנחנו ממשיכים את מה שהם התחילו", אמר אלי, בן 19 מירושלים, חייל בגדוד. "בכל צעד הרגשתי תחושת שליחות וגאווה גדולה לדעת שאני חלק מיחידה עם ערכים, מסורת, וחיילים שנתנו את חייהם למען עם ישראל".

בין ההורים שהגיעו להשתתף בטקס הייתה גם משפחתו של אחד מהחיילים המתגורר בירושלים, שהגיעה בשעות הבוקר המוקדמות כדי לפגוש את בנם בסיום המסע. האב סיפר בהתרגשות:

"זה רגע שלא שוכחים. לראות את הבן שלך מסיים מסע כזה, זה נותן תחושת גאווה עצומה. הגענו כולנו כדי לחבק אותו ולהגיד לו כמה אנחנו גאים בו".

בעמותת נצח יהודה אמרו: "הלוחמים של נצח יהודה נושאים על גבם גם את האחריות להוכיח שניתן לשלב בין ספרא וסייפא. המסע שלהם לא מסתיים עכשיו, אלא הם מתחילים דרך חיים של שירות צבאי שבו הם יגנו על מדינת ישראל וישמרו על הערכים אותם הם קיבלו בבית.

"זה רגע שלא שוכחים. לראות את הבן שלך מסיים מסע כזה" (צילום: עמותת נצח יהודה)
(צילום: עמותת נצח יהודה)

