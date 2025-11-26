כיכר השבת
שני פועלים נפלו מגובה 5 קומות ברמת השרון - ונהרגו

שני פועלים בשנות ה-40 לחייהם נהרגו לאחר שנפלו מגובה של חמש קומות במהלך עבודתם באתר בנייה ברחוב בועז ברמת השרון | המשטרה פתחה בחקירה (חדשות)

זירת הנפילה ברמת השרון (צילום: דוברות המשטרה)

שני פועלים בשנות ה-40 לחייהם נהרגו הבוקר (רביעי) לאחר שנפלו מגובה של חמש קומות במהלך עבודתם באתר בנייה ברחוב בועז ברמת השרון.

כוחות מד"א שהוזעקו לזירה, מצאו את שני הפועלים כשהם מחוסרי הכרה ועם חבלה רב מערכתית וקבעו את מותם לאחר מאמצי החייאה.

פראמדיק מד"א מוחמד מטר, וחובשים בכירים במד"א מיכל לוי, חיים דגן וישי ראובן סיפרו: "כשהגענו למקום הפועלים באתר בנייה הובילו אותנו אל 2 הגברים ששכבו כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. סיפרו לנו שהם נפלו מגובה של כ-5 קומות במהלך עבודתם ומיד חייגו למוקד 101 של מד"א. ביצענו פעולות החייאה כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותם של 2 הפועלים".

מהמשטרה נמסר כי "במוקד המשטרה התקבל לפני זמן קצר דיווח על שני עובדים שעל פי החשד נפלו מגובה במהלך עבודתם, וכתוצאה מכך גורמי רפואה נאלצו לקבוע את מותם של השניים במקום.

"שוטרי תחנת גלילות במרחב ירקון הגיעו למקום, סגרו את הזירה ופתחו בחקירה, תוך איסוף ממצאים וראיות. למקום זומנו נציגי משרד העבודה לצורך המשך בדיקת נסיבות האירוע".

זירת הנפילה ברמת השרון (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)
זירת הנפילה ברמת השרון (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)
זירת הנפילה ברמת השרון (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

