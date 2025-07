שלושת השבועות החלו השבוע וב'תודה לך השם' הוציאו את האלבום המסורתי שיוצא מידי שנה בימים אלו - "מנגינות מרפא 3". האלבום הראשון בסדרה יצא בדיוק לפני שנה, ואילו האלבום השני יצא בימי ספירת העומר האחרונים. מדובר באלבום של 25 דקות עם ביצועים ווקאליים חדשים, ממיטב השירים השקטים והמרגשים שיצאו בחטיבת המוזיקה המפוארת של 'תודה לך השם'. האלבום יוצא בהפקתו המוזיקלית של המפיק המוזיקלי הראשי של הפרויקט - הפסנתרן והמעבד המוכשר, מנדי פורטנוי.

האלבום מכיל 7 שירים והפעם הוא באווירה מאד אמריקאית עם חמישה שירים באנגלית, משולבים במילים מהמקורות.

שניים מהשירים של כוכב המוזיקה החרדי הבינלאומי - אלכס קלייר, אחד מתוך אלבומו האחרון - "Rebuild Again" - "ייבנה שוב" ואילו השני "Can You Carry Me" - "האם תוכל לשאת אותי", מתוך אלבום השמחה של 'תודה לך השם' - "האפי קלאפי".

האלבום נפתח ונחתם עם אחיו של המפיק המוזיקלי, הזמר והיוצר ישראל פורטנוי, שעובד בימים אלו על אלבום מלא עם "תודה לך השם". מי שזכה עוד לשני ביצועים באלבום הווקאלי הוא הזמר והיוצר משה אוסלנדר שהוציא רק לפני כמה שבועות אלבום מלא בהפקת "תודה לך השם". שני השירים שנבחרו מתוך האלבום הם "The Holiest Yid in the World" - "היהודי הקדוש ביותר בעולם" המעט מהיר שקיבל עיבוד מעט צולע, ככל הנראה בשל ההתמודדות עם המקצב שלו והרצון ליצור משהו שעדיין יתאים לימי שלושת השבועות ו"A Thousand Years" שיר מצוין וכיפי במיוחד בו הוא מארח את חיים גורי ומקהלת פרחי ניו יורק.