( צילום: gemini )

האלבומים במוזיקה היהודית החלו לחזור. אמנים רבים הוציאו אלבומים מלאים ומושקעים בשנה האחרונה וזה כיף ומשמח. בטור זה אני בדרך כלל מתייחס לאלבומים שלמים, אך השבוע בחרתי להאיר כמה מהסינגלים שיצאו בחודש האחרון, שאולי פספסתם וכדאי לכם לשים עליהם אוזן.

>> למגזין המלא - לחצו כאן את הסקירה אפתח בשני אחים מוכשרים שכל אחד מהם הוציא סינגל יפיפה, אליהו ויוחנן חייט. שניהם בניו של המלחין הוותיק והאהוב הרב ברוך חייט.

"לעולם" הוא הסינגל השלישי של הזמר והיוצר "יוחנן" חייט, המשמש כר"מ בקיאות בישיבה של אביו - מערבא. את המילים והלחן כתב יוחנן יחד עם המוזיקאי המוערך, דוד איכילביץ'. בדומה לשיריו הקודמים האווירה היא ישראלית ישנה, מלאת מלודיה ועברית יפה. ההפקה המוזיקלית של איכילביץ' מלטפת וקסומה ונותנת למילים העוסקות בהתמודדות עם קשיי החיים, צבע ויופי מיוחד.

אליהו חייט הוציא עד כה כ-15 שירים אבל הסינגל החדש שלו "פתחת לנו את הים" הוא לדבריו הסנונית הראשונה מתוך אלבום הבכורה שלו. חייט עבר דרך של התגבשות מוזיקלית יפה ומוצלחת והסינגל החדש שכתב והלחין בעצמו, אמנם לא מתהדר במילים גבוהות במיוחד, אך יש בו קסם של תפילה פשוטה.

ההפקה המוזיקלית של אבי שפרונג עם הגיטרות בתבלון המזרחי בפתיח, יפיפייה. התהליך שעבר אליהו חייט בשש השנים האחרונות מאז סינגל הבכורה שלו, יצר לנו אמן מעניין ומשובח, אני כבר מחכה לחומרים הבאים.

( צילום: יצחק הרץ. קליפ מילים: מתי שריקי )

הזמר והיוצר הצעיר חיים סובר, הוציא את סינגל הבכורה שלו "לא להיבהל". מדובר בשיר פופ עם נגיעות של ראפ ורגאיי בבתים. סובר כתב והלחין כשההפקה המוזיקלית של יפתח דקל המצוין. סובר, זמר בעל יכולת ווקאלית טובה וכתיבה אישית מסקרנת ונוגעת. נראה שיש לסובר מה למכור, אני כבר מוכן לקנות.

"קולי" - שמילי אונגר ומוטי גנץ

את שמילי אונגר לא צריך להציג לחובבי המוזיקה החסידית. הוא אחד הזמרים האהובים והמוכרים בז'אנר. השיר החדש שלו "קולי" בדואט עם הזמר והיוצר מוטי גנץ הוא סגנון מעניין וייחודי עבור אונגר.

השיר היפיפייה שמשלב מילים מהמקורות ואידיש נכתב והולחן בידי גנץ שאחראי גם להפקה המוזיקלית הפופית לצדו של שמעון סטרולי. זהו שיתוף הפעולה הראשון שלהם ויהיה מעניין לראות אם יהיה לזה המשך.

( צילום: דוד טירנובר )

הזמר והיוצר הצעיר יחיאל לנדאו הוציא את הסינגל השני שלו - "אור". לנדאו כתב והלחין את השיר בהשראת המלחמה בשנתיים האחרונות. את ההפקה המוזיקלית לשיר עשה המוזיקאי הישראלי מאור פז. לנדאו הוא יוצר מסקרן ומרענן. לא מדובר בלהיט פופ קלאסי, אלא בשיר עמוק יותר משולב סלסולים "אשכנזיים". שימו אוזן.

"להתגלות" - שר שלום מהצרי ( צילום: פורטל המדיה )

ואם כבר סלסולים... שר שלום מהצרי, בוגר "הקול הבא", הוציא את סינגל הבכורה שלו - "להתגלות" שכתב והלחין היוצר האהוב אלחנן אלחדד והפיק מוזיקלית שמואל כהן. מהצרי זמר מוכשר עם קול זהב והרבה אופי בשירה, בעל פוטנציאל גדול להפוך לשם משמעותי בפופ הים תיכוני.

( צילום קליפ ועטיפה: עלי ינקוביץ )

אחד הקולות החמים והמסקרנים של השנה האחרונה, הראפר בני הורביץ, הוציא את הסינגל הרביעי שלו - "ריסטארט". את השיר הוא כתב הלחין וגם הפיק מוזיקלית יחד עם המוזיקאי הישראלי, בן שופן. כרגיל אצל הורביץ, זה בועט, חזק ועוצמתי מאד. סגנונו המוזיקלי של הורביץ פונה לדור הצעיר יותר עם כתיבה חדה ועטיפה מוזיקלית שהולכת לקצה. גם אם אתם פחות מתחברים, לא תוכלו להתעלם ממנו. יהיה מעניין לשמוע חיבורים מוזיקליים נוספים של הורביץ דווקא עם מוזיקאים מיינסטרימים יותר. אין ספק שהוא מוכשר מאד.