עולם המוזיקה היהודית מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה: הזמר פיני איינהורן משיק את הסינגל החדש 'מתגעגע' - שיר נוגע ללב שנכתב על פי מילותיו של הרה"ק ר' פנחס מקוריץ. הפרויקט, שמגיע בעיצומם של ימי אלול כשהלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, מביא מסר פשוט ומנחם שהולך ישר ללב: ככל שאדם מתרחק מהשם יתברך, כך הגעגוע של הקב"ה אליו רק גדל.

הסינגל החדש פותח רשמית את הדרך לאלבומו הרביעי של פיני, ומקבל משמעות מיוחדת בימים אלו לקראת מעמד הסליחות המסורתי שלו. בניגוד לסינגלים רבים שמציגים מסר חד-ממדי, 'מתגעגע' נוגע בנקודה עמוקה של תשובה וחמלה - הזכרון שגם ברגעי המרחק הגדולים ביותר, הדלת תמיד פתוחה והכניסה אינה מותנית בהישגים או במעמד רוחני.

את המילים כתב יאיר שובל על פי דברי ר' פנחס מקוריץ, והלחין יחד עם מוישי רוט. השילוב בין שני היוצרים הללו יצר מעטפת מוזיקלית שמשמרת את העומק הרוחני של המסר תוך הענקת פרשנות עכשווית ומרגשת. ההפקה המוזיקלית חתומה על ידי צמד האחים יאיר ואייל שריקי, שהצליחו ליצור עיבוד עדין ומלטף שנותן מקום למילים המרכזיות.

המסר המרכזי של השיר מדבר אל כל אחד ואחד. לכל אחד מאיתנו יש רגעים בחיים של מרחק, נפילה או תחושת החמצה, שבהם נדמה שאיבדנו את הדרך. דווקא אז מגיע השיר 'מתגעגע' ומזכיר לנו שהקשר לא נקטע לעולם - ככל שאנו מרגישים רחוקים יותר, כך הגעגוע האלוקי אלינו רק מתעצם. זהו מסר של תקווה וחיזוק שמתאים במיוחד לתקופת אלול ולדרך לימים הנוראים.

את ההפקה הכללית של הפרויקט חתם יונתן יחיאל, והניהול האומנותי של פיני איינהורן מצוי בידיו המנוסות של מוישי רוט. השילוב בין כל הגורמים הללו יצר יצירה מוזיקלית שלמה שמחברת בין המסורת החסידית העתיקה לבין הפקה מודרנית ומקצועית. הקול הייחודי של פיני, המוכר ביכולת הביטוי הרגשית העמוקה שלו, מעניק לשיר את הנשמה המיוחדת שלו.

הסינגל זמין כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, ומצטרף לשורת השירים המרגשים שמלווים את הקהל בדרך לתשובה ולהתעוררות רוחנית. פיני איינהורן, שהוכיח את עצמו כאמן בעל קול ייחודי ויכולת להעביר מסרים עמוקים, ממשיך להפתיע ולרגש עם כל פרויקט חדש. הסינגל 'מתגעגע' הוא רק התחלה - האלבום הרביעי המלא צפוי להגיע בקרוב ולהביא עוד שכבות של עומק ומשמעות.