עולם המוזיקה היהודית מקבל השבוע פרויקט מיוחד במינו לימי הרחמים: הכוכב העולה שמילי אבלס חובר לזמר החסידי מוטי גולדמן למחרוזת מרגשת ומלאת רגש בשם 'אחת שאלתי'. המחרוזת, שמגיעה בעיצומם של ימי אלול כשהלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, מציעה מסע מוזיקלי מיוחד ומרתק בין הקלאסיקות הגדולות שחוברו למילות 'אחת שאלתי'.

בניגוד לסינגלים בודדים שמשוחררים לקראת הימים הנוראים, הפרויקט הנוכחי מציע מחרוזת שלמה של ניגונים אהובים שכולם עוסקים במילים המרכזיות מתהילים - 'אַחַת שָׁאַלְתִּי מֵאֵת ה' אוֹתָהּ אֲבַקֵּשׁ, שִׁבְתִּי בְּבֵית ה' כָּל יְמֵי חַיַּי'. השילוב בין הניגונים השונים יוצר מסע רגשי רצוף, כשכל חלק מוסיף שכבה נוספת של עומק רוחני ומשמעות.

את המעטפת המוזיקלית המרשימה הפיק יענקי לנדא, שיצר עיבוד מורחב ועשיר בליווי מקהלת 'קאפלה' המוערכת. הקונספט והעיבוד הקולי המוקפד חתומים על ידי נותי רוטמן, שהצליח ליצור מעטפת צלילית שמשמרת את הקדושה והעומק של המילים תוך הענקת פרשנות עכשווית ומרגשת. השילוב בין קולותיהם של אבלס וגולדמן, יחד עם ההפקה המקצועית והמקהלה, יוצר חוויה מוזיקלית שמחברת את המאזין ישירות לאווירת התקופה.

הפרויקט מוגש בקליפ מושקע במיוחד, שצולם על ידי נתי אלבר ונערך בידי הערשי סגל. עיצוב העטיפה חתום על ידי זעירא, והביצוע המלא עלה על הבמה בניהול תזמורת של מוטי פרידמן. את הפקת האירוע השלם ניהל אייזיק שטיין מ'שחקים', שהצליח להפיק פרויקט מוזיקלי שלם ומרשים שמתאים בדיוק לימים אלו של התעוררות והתקרבות.

המסר המרכזי של המחרוזת נוגע בנקודה עמוקה של קשר והתקרבות. מילות 'אחת שאלתי' מבטאות את הכמיהה הפשוטה והעמוקה ביותר - לשבת בבית ה' כל ימי החיים. דווקא בימים אלו, כשכל אחד מבקש להתעלות ולהתחדש, המחרוזת משמשת כהמנון השראה אקטואלי ומעורר, הקורא לכולנו להתמקד במהותי ובחשוב באמת.

שמילי אבלס, הכוכב העולה שכבש את עולם המוזיקה היהודית בשנה האחרונה, ממשיך להוכיח את יכולתו להתחבר לקהל הרחב עם ביצועים מרגשים ואותנטיים. השילוב שלו עם מוטי גולדמן, זמר חסידי מנוסה ומוערך, יוצר דינמיקה מוזיקלית מעניינת שמשלבת את האנרגיה הצעירה עם העומק והניסיון. הבחירה במחרוזת של 'אחת שאלתי' מעידה על החיבור העמוק של שני האמנים למסורת ולמילים הנצחיות.

הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות מרגשות שמשוחררות בימים אלו לקראת הימים הנוראים. בדומה למחרוזות אחרות שיצאו לאחרונה, גם 'אחת שאלתי' מציעה חוויה מוזיקלית שלמה שמתאימה בדיוק לאווירת התקופה ולצורך של כל אחד להתחבר מחדש למקור.