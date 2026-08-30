יהודה גלילי בפעם הראשונה בקולו: הסינגל שיגע ללב לקראת אלול

עולם המוזיקה היהודית מקבל השבוע הפתעה מיוחדת במינה: יהודה גלילי, המוכר כאחד מגדולי המעבדים והמפיקים בזירה החסידית, עובר לראשונה אל קדמת הבמה ומשיק סינגל אישי שבו הוא מבצע בקולו. הפרויקט, שמגיע בעיצומם של ימי אלול כשהלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, מציע מסר עמוק של תקווה ואמונה המותאם בדיוק לתקופה.

במוקד השיר עומדות מילותיו הנוקבות של רש"י על תחינת משה רבנו בפרשת ואתחנן: "אינך דומה למלך בשר ודם שיש לו יועצין וסנקתדרין הממחין בידו... אתה אין מי שימחה בידך אם תמחול לי ותבטל גזירתך". המילים הללו, שמקורן בספרי, מבטאות מסר מנחם ועמוק - גם כשנדמה שהגזירה נחתמה, שערי הרחמים פתוחים ואין מי שיעכב בעד הבורא מלמחול.

הבחירה של גלילי לעבור לראשונה אל תפקיד הזמר אינה מקרית. במשך שנים ליווה את הבמות והאלבומים הגדולים מאחורי הקלעים, כשהעיבודים והנגינה שלו מוכרים לכולם. כעת, לקראת ימי הרחמים והסליחות, הוא בחר להעניק קול אישי למסר שנוגע ללב - הידיעה שגם ברגעי המרחק הגדולים ביותר, הדלת תמיד פתוחה.

את הלחן, העיבוד וההפקה המוזיקלית חתם גלילי בעצמו, תוך שמירה על העומק הרוחני של המילים והענקת פרשנות עכשווית ומרגשת. השילוב בין הניסיון העשיר שלו כמפיק לבין הביצוע הקולי הראשון יוצר חוויה מוזיקלית ייחודית שמחברת את המאזין ישירות לאווירת התקופה.

המסר המרכזי של השיר נוגע בנקודה עמוקה של אמונה ובטחון. "אתה אין מי שימחה בידך" - מילים פשוטות אך עמוקות שמזכירות לכולנו שהקב"ה אינו כמלך בשר ודם, ושאין גבול לרחמיו. זהו מסר של תקווה המותאם בדיוק לאווירת הימים הנוראים, הידיעה שגם כשנדמה שהכל אבוד, שערי הרחמים פתוחים לרווחה.

הסינגל משולב עם קליפ וידאו שצולם במיוחד עבור השיר, ומציע חוויה ויזואלית שמשלימה את המסר המוזיקלי. גלילי, שבחר לשתף את הציבור בפרויקט האישי הראשון שלו דווקא בתקופה זו, מעניק לנו כלי רוחני נוסף להתכוננות לימים הנוראים - תזכורת שהדרך תמיד פתוחה, והרחמים תמיד זמינים.