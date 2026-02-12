הרב שמואל אברמובסקי בשיעור לפרשת משפטים • צפו

שיעור בפרשההרב שמואל אברמובסקי בשיעור לפרשת משפטים • צפוהרב שמואל אברמובסקי, ראש כולל אברכים בפתח תקווה, בשיעור מיוחד על פרשת השבוע - פרשת 'משפטים' | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מונקאטש" בפתח תקווה • צפו בשיעור המלא (חרדים)כהכיכר השבת | 13:59השיעור לפרשת משפטיםהשיעור לפרשת משפטים10100:00/55:32השיעור לפרשת משפטים פרשת משפטיםהרב שמואל אברמובסקישיעור בפרשההאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)תוכן שאסור לפספס:מבט על פרשת משפטים: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפוכיכר השבת|14:00פרשת 'משפטים' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|13:57הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'משפטים' • צפו כיכר השבת|13:53 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:למה התורה מחייבת אותנו לעזור דווקא לשונא?הרב אסף רצון|10:46מי מכוון את התנועה ומי נוסע? // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|10:00אריה ברונר שר ומדבר על פרשת משפטים תשפ"ואריה ברונר|11.02.26
0 תגובות