הרב שמואל אברמובסקי בשיעור לפרשת כי תשא • צפו

שיעור בפרשההרב שמואל אברמובסקי בשיעור לפרשת כי תשא • צפוהרב שמואל אברמובסקי, ראש כולל אברכים בפתח תקווה, בשיעור מיוחד על פרשת השבוע - פרשת 'כי תשא' - אחרית הימים ומחצית השקל | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מונקאטש" בפתח תקווה • צפו בשיעור המלא (חרדים)כהכיכר השבת | 15:57השיעור לפרשת כי תשא - אחרית הימים ומחצית השקלהשיעור לפרשת כי תשא - אחרית הימים ומחצית השקל10100:00/44:14השיעור לפרשת כי תשא - אחרית הימים ומחצית השקל פרשת כי תשאמחצית השקלאחרית הימיםהרב שמואל אברמובסקישיעור בפרשה
0 תגובות