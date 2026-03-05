שיעור בפרשה הרב שמואל אברמובסקי בשיעור לפרשת כי תשא • צפו הרב שמואל אברמובסקי, ראש כולל אברכים בפתח תקווה, בשיעור מיוחד על פרשת השבוע - פרשת 'כי תשא' - אחרית הימים ומחצית השקל | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מונקאטש" בפתח תקווה • צפו בשיעור המלא (חרדים)