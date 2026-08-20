שיעור בפרשה הרב שמואל אברמובסקי בשיעור לפרשת כי תצא • צפו הרב שמואל אברמובסקי, ראש כולל אברכים בפתח תקווה, בשיעור מיוחד על פרשת השבוע - פרשת 'כי תצא' | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מונקאטש" בפתח תקווה • צפו בשיעור המלא (חרדים) כהכיכר השבתז' באלול | 20.08.26 הרב שמואל אברמובסקי בשיעור לפרשת כי תצא10100:00/48:05הרב שמואל אברמובסקי בשיעור לפרשת כי תצא פרשת כי תצאהרב שמואל אברמובסקישיעור בפרשה 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26פרשת 'כי תבוא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|27.08.26במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26אולי גם יעניין אותך:הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'כי תבוא' • צפו כיכר השבת|27.08.26פינתו של הרב יעקב גלויברמן: אין רע יורד מלמעלה | צפו הרב יעקב גלויברמן|27.08.26לראשונה בחייו; ראש הישיבה קיים את המצווה הנדירהחיים רוזנבוים|20.08.26
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