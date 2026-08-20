שיעור בפרשה הרב שמואל אברמובסקי בשיעור לפרשת כי תצא • צפו הרב שמואל אברמובסקי, ראש כולל אברכים בפתח תקווה, בשיעור מיוחד על פרשת השבוע - פרשת 'כי תצא' | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מונקאטש" בפתח תקווה • צפו בשיעור המלא (חרדים)