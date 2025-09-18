פרשת השבוע 'ניצבים' נקראת תמיד בשבת שלפני ראש השנה.

פרשת ניצבים נפתחת בפסוק: "אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם לִפְנֵי הַשֵּׁם אֱלֹקֵיכֶם". חכמינו זיכרונם לברכה אומרים כי המילה 'היום' רומזת על ראש השנה, יום הדין.

וכיצד ניתן לזכות ביום הדין? התשובה לכך היא - שרק על ידי 'כולכם' – כלומר האחדות.

בפרשה כורת משה רבנו ברית של ערבות הדדית בין כל עם ישראל – 'כל ישראל ערבים זה בזה'.

כל העניין הזה קצת לא ברור. כיצד כולם ערבים לכולם? אמנם הצדיק יכול להיות ערב ליהודי פשוט, עשיר יכול להיות ערב לעני, אך כיצד יכול איש פשוט להיות ערב לאיש צדיק או עני לעשיר? כי בדרך כלל הערבות מוכרחת להיות בדרגה גבוהה יותר מן האדם שזקוק לערבותו.

אלא שכל ישראל הם בבחינת 'קומה אחת שלימה' כלומר, גוף אחד. אף אם הראש נראה חשוב מהרגל, הראש בסופו של דבר זקוק לרגל. כמו שכל איבר הוא חיוני בגוף האדם, כך לכל יהודי יש מעלה ייחודית, כך כל אחד יכול לתרום לזולת ולהיות ערב לו.

וכאשר ניצבים באחדות אמיתית כגוף אחד ממש, זוכים בראש השנה ביום הדין, ונכתבים ונחתמים לשנה טובה ומתוקה.