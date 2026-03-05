יביע אומרמיוחד ל'כיכר': הגאון הרב יגאל כהן בוורט לפרשת 'כי תשא' • צפו והתחזקוחבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' בוורט לפרשת השבוע 'כי תשא' - מיוחד לגולשי 'כיכר השבת' • צפו והתחזקו (פרשת השבוע)כיכר השבת - צילום: שמעון ברדי| צילום: צילום: שמעון ברדי10100:00/0:51 (צילום: שמעון ברדי)פרשת השבועהרב יגאל כהןיביע אומרפרשת כי תשאהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)תוכן שאסור לפספס:צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת כי תשא • צפוכיכר השבת|15:34אריה ברונר שר ומדבר על פרשת כי תשא תשפ"ואריה ברונר|13:38הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה | תיעוד מיוחדחזקי שטרן|02.03.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:חבר המועצת מרגיע: "לא לפחד מהטילים" | צפו בסגולה הגדולה של הגר"י כהן לשמירהשאול כהנא|28.02.26"לאן משה נעלם?" | הרבנית גילי בדבר תורה מחזק לפרשת תצווה • צפוהרבנית גילי|26.02.26פרשת תצוה: האם יש לשים בזמן הזה תכלת בציצית?יגאל גרוס|26.02.26
