מעשה רקם מבט על פרשת תצוה: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפו פרשת תצוה, שבת זכורה- הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר, בפינה שבועית באתר "כיכר השבת" עם זווית מיוחדת על פרשת השבוע • צפו (יהדות)