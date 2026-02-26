מעשה רקםמבט על פרשת תצוה: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפופרשת תצוה, שבת זכורה- הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר, בפינה שבועית באתר "כיכר השבת" עם זווית מיוחדת על פרשת השבוע • צפו (יהדות)כהכיכר השבת | 15:16 - צילום: רן אליהו| צילום: צילום: רן אליהו10100:00/5:20 (צילום: רן אליהו)הרב הראשיהרב קלמן ברמעשה רקםפרשת תצוהשבת זכורהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)תוכן שאסור לפספס:פרשת תצוה: האם יש לשים בזמן הזה תכלת בציצית?יגאל גרוס|15:40פרשת 'תצוה' - 'זכור' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|15:09במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת תצוה • צפוכיכר השבת|15:06 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'תצוה' • צפו כיכר השבת|15:05צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת תצוה • צפוכיכר השבת|15:04פינתו של הרב יעקב גלויברמן: ברכת הכוהנים נאמרת באהבה - וזה הסוד | צפוהרב יעקב גלויברמן|15:03
0 תגובות