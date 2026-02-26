פרשת תצוה - זכור עם הרב יצחק דוד גרוסמן • צפו

מגדלור לחייםפרשת תצוה - זכור עם הרב יצחק דוד גרוסמן • צפוחבר מועצת הרבנות הראשית ורבה של מגדל העמק הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, בפינתו "מגדלור לחיים" ב'כיכר השבת' עם מסר מיוחד מפרשת השבוע • והשבוע: פרשת תצוה - זכור (יהדות)כהכיכר השבת | 15:19 - צילום: לשכת הרב| צילום: צילום: לשכת הרב10100:00/5:47 (צילום: לשכת הרב)הרב יצחק דוד גרוסמןמגדלור לחייםפרשת תצוהשבת זכורהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)תוכן שאסור לפספס:"לאן משה נעלם?" | הרבנית גילי בדבר תורה מחזק לפרשת תצווה • צפוהרבנית גילי|19:23פרשת תצוה: האם יש לשים בזמן הזה תכלת בציצית?יגאל גרוס|15:40פרשת 'תצוה' - 'זכור' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|15:09 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת תצוה • צפוכיכר השבת|15:06הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'תצוה' • צפו כיכר השבת|15:05צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת תצוה • צפוכיכר השבת|15:04
