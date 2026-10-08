כשהיצר הרע אומר "מאוד" | הרב ישראל רידר על פרשת בראשית

העולם נברא, והתורה מסכמת: "והנה טוב מאוד".

המדרש בילקוט שמעוני דורש: "והנה טוב" – זה יצר טוב; "מאוד" – זה יצר הרע.

אבל מה פירוש הדבר? כיצד אפשר לכנות את יצר הרע במילה "מאוד"?

ידוע בשם החפץ חיים יסוד נפלא: כאשר אדם מתלבט בין שתי מצוות, כדאי לו לבדוק איזו מהן מושכת אותו יותר.

רון אהרן קרס ונאור נאנו שמעוני משיקים פרויקט שבועי חדש המחבר בין פרשת השבוע לתורת רבי נחמן כיכר השבת | 14:50

לאחר שיבחן את עצמו, יעשה דווקא את השנייה.

מדוע?

מפני שזו אחת מדרכיו של יצר הרע. הוא יודע שלא תמיד יצליח לגרום לאדם לעשות עבירה. לפעמים הוא יעשה דבר מתוחכם יותר: הוא יגרום לאדם להימשך מאוד לדבר אחד, אפילו כאשר מדובר בדבר טוב, כדי להסיט אותו מהדבר האחר שהוא צריך לעשות עכשיו.

זו המשמעות של "מאוד".

היצר הרע אינו מסתפק רק בפיתויים של עבירה. הוא יודע אפילו להלביש את רצונותיו בלבוש של מצווה.

לכן צריך תמיד לבחון לא רק אם הדבר טוב, אלא גם מה עומד מאחוריו ומה נכון עבורי ברגע הזה.

שנזכה תמיד לעבוד את בוראנו מתוך יישוב הדעת, ללכת בדרכו של היצר הטוב, ומתוך כך לקרב את הגאולה השלמה במהרה.