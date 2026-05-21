מדוע בסוף השתכנעה נעמי שרות רוצה להתגייר?

״ויהי בימי שפוט השופטים ויהי רעב בארץ וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדי מואב הוא ואשתו ושני בניו״.

בתקופה זו הנהיגו את העם ה״שופטים״.

חלקם נהגו לקחת שוחד ולהטות את הדין, מה שהביא למצב שהעם שפט את שופטיו ולא סמך עליהם.

״וילך איש מבית לחם..״, צריך להבין, הרי בפסוק הבא כתוב ששמו אלימלך, מדוע בפסוק הראשון הוא נקרא ״איש״?

ה״חתם סופר״ עונה, שכשאלימלך היה עדיין בבית לחם כולם קראו לו ״הרב״ ולא ציינו את שמו כיוון שהיה גביר חשוב בנוסף על היותו תלמיד חכם.

אך כשהגיעו הוא ומשפחתו למואב, שם אצל הגויים הוא אמנם היה ידוע כאיש חשוב, אך רק מבחינה גשמית, עשיר בכסף.

עובדת היותו תלמיד חכם לא היתה משמעותית שם ולכן קראו לו בשמו הפרטי - אלימלך.

בפסוק הראשון שמדבר על היותו בבית לחם הוא נקרא ״איש״ ללא שמו הפרטי ובפסוק הבא שמתרחש כשהוא נמצא ״בשדות מואב״, שם כבר נכתב שמו הפרטי, אלימלך.

2:

מדוע נוהגים לקרוא את מגילת רות בשבועות?

רות היתה הסבתא רבה של דוד המלך שנולד ונפטר בחג שבועות.

שמה של רות טרם התגיירה היה ״גלית״ ויש שאומרים ששורשו של שם זה הוא מואבי.

(ערפה קראה לבנה ״גוליית״, שם עם אותו שורש).

כשהתגיירה, שונה שמה מ״גלית״ ל״רות״.

ולמה דווקא רות?

בתחילה הייתה גלית מחויבת רק בשבע מצוות בני נח.

כשהתגיירה, קיבלה עוד שש מאות ושש מצוות שיוצאים בגימטריה ״רות״.

גם עם ישראל עשו סוג של גיור כשקיבלו את התורה.

עד לקבלת התורה היו מחוייבים רק בשבע מצוות בני נח, כשקיבלו את התורה נהיו כ״גרים״ והתחייבו בכל התרי״ג.

אם כן, מה יותר מתאים מלקרוא בחג מתן תורה את מגילת רות.

3:

אלימלך היה אחד מתוך ארבעה בנים של נחשון בן עמינדב.

שמו של הבן השני היה ״טוב״, לשלישי קראו ״שלמון״ והרביעי, לא נודע שמו, אבל ידוע הדבר שהוא היה אביה של נעמי אשתו של אבימלך.

יוצא שאבימלך התחתן עם אחייניתו.

בנו של שלמון האח השלישי היה בועז, שנקרא גם ״אבצן מבית לחם״, הוא היה בן דוד של נעמי.

לבועז היו שלושים בנים ושלושים בנות, הוא זכה לחתן את כולם, אבל לצערו הגדול גם לקבור את כולם בחייו.

באותו יום שחזרו נעמי ורות לבית לחם, מתה גם אשתו של בועז.

שמות בניו של אלימלך נקראים פה ״מחלון״ ו״כליון״.

שמם המקורי היה ״יואש״ ו״שרף״.

שמותיהם בבמגילה מרמזים לנו על העתיד לבוא.

״מחלון״ - מלשון מחילה, התחתן עם רות.

״כליון״ - מלשון כליה, התחתן עם עורפה.

בזכות צדיקותה של רות, מחלו ל״מחלון״ מהשמים על עזיבתו את ארץ ישראל ועל שהתחתן עם גויה.

עורפה שהעדיפה להשאר במואב, גרמה לבעלה לשעבר כליה בעולם הבא ומכאן שמו ״כליון״.

4:

תקופה לאחר שהגיעו אלימלך ומשפחתו לשדות מואב, ירדו המשפחה מנכסיהם עד מצב של פת לחם.

צער זה אולי גם גרם למותו של אלימלך ובהמשך למותם של מחלון וכליון.

מדוע נענשו אלימלך ובניו? שתי סיבות לדבר.

הראשונה, בגלל שעזבו את ארץ ישראל בניגוד להלכה.

הסיבה השנייה, למרות שהיה להם אוכל בשפע, אותו יכלו לחלק לעניים, בחרו לברוח מאחריות ולעזוב את המקום כדי שלא יוטרדו על ידי עניי העיר.

הקב״ה העניש אותם במידה כנגד מידה והם איבדו את כל רכושם.