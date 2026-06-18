פינתו של הרב יעקב גלויברמן: לא הכל צריך להבין, אבל הכל צריך לקבל | צפו

פינתו של הרב יעקב גלויברמן: לא הכל צריך להבין, אבל הכל צריך לקבל | צפו

פרשת השבוע, פרשת חוקת, נפתחת במצוות פרה אדומה, מצווה עמוקה ומיוחדת, שנועדה לטהר אדם שנטמא בטומאת מת.

מאפר הפרה היו מכינים תערובת מיוחדת, יחד עם עץ ארז, אזוב ושני תולעת, ובאמצעותה היו מטהרים את הטמאים.

חז"ל מלמדים אותנו שמשנצטוו ישראל על מצווה זו ועד חורבן בית שני, נעשו תשע פרות אדומות: הראשונה על־ידי משה רבנו, השנייה על־ידי עזרא הסופר, והשבע הנוספות עד חורבן הבית. על־פי המסורת, את הפרה העשירית יעשה מלך המשיח, שיתגלה במהרה, אמן כן יהי רצון.

מצוות פרה אדומה נקראת חוק, ומכאן גם שם הפרשה - חוקת.

חוק הוא מצווה שאין השכל האנושי מבין את טעמה עד הסוף, ובכל זאת אנו מקיימים אותה בהכנעה גמורה, מפני שזהו רצונו של הקדוש ברוך הוא.

וכאן טמון המסר הגדול: יש רגעים שבהם אדם צריך להגדיל ראש, לעשות ולפעול בכל הכוח; אבל יש גם רגעים שבהם נדרשת מאיתנו ענווה, התבטלות והכנעה בפני רצון השם ובפני חכמי ישראל, מורי ההוראה ומנהיגי הדור.

פרשת חוקת מלמדת אותנו שלא את הכל צריך להבין, אבל את הכל צריך לקבל באמונה, בענווה וביראת שמים.