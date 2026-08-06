חיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט לפרשת 'ראה' • צפו

וורט ב-3 שפותחיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט לפרשת 'ראה' • צפומדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יונתן שוורץ מבורו פארק, בווארט מיוחד על פרשת השבוע - בשפת האידיש, בעברית ובאנגלית • צפו בחיזוק מהפרשה - פרשת ראה (יהדות)כהכיכר השבת | 12:45פרשת ראה: האם צריך מדיח נפרד לכלים בשריים וכלים חלביים?יגאל גרוס|12:51הווארט באידישהרב יונתן שוורץ בווארט באידיש לפרשת ראההרב יונתן שוורץ בווארט באידיש לפרשת ראה10100:00/4:32הווארט בעבריתהרב יונתן שוורץ בווארט בעברית לפרשת ראההרב יונתן שוורץ בווארט בעברית לפרשת ראה10100:00/4:50הווארט באנגליתהרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית לפרשת ראההרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית לפרשת ראה10100:00/4:30הרב יונתן שוורץחיזוק מהפרשהווארט באידישווארט באנגליתפרשת ראההאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:"תבחרו טוב - תקבלו טוב" | הרב יגאל כהן בוורט נפלא לפרשת 'ראה' • צפו והתחזקוכיכר השבת|12:48המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשת ראה • צפוכיכר השבת|12:43הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'עקב' • צפו כיכר השבת|30.07.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:פרשת 'עקב' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|30.07.26במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת עקב • צפוכיכר השבת|30.07.26צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת עקב • צפוכיכר השבת|30.07.26
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