הפרשה במרוקאיתבמרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת עקב • צפומחפשים דבר תורה מיוחד לשולחן שבת? הרב מיכאל שושן, מרצה ויועץ ומטפל זוגי, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר בשפה המרוקאית ובעברית. צפו (יהדות)כהכיכר השבת | 11:59הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'עקב' • צפו כיכר השבת|12:06הוורט במרוקאיתהרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשת עקבהרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשת עקב10100:00/6:28הוורט בעבריתהרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשת עקבהרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשת עקב10100:00/6:08הרב מיכאל שושןהפרשה במרוקאיתפרשת עקבהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:פרשת 'עקב' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|12:02צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת עקב • צפוכיכר השבת|11:56פינתו של הרב יעקב גלויברמן: איך מנצחים את הבלתי אפשרי? | צפוהרב יעקב גלויברמן|11:55 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:אחים אנחנו // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|10:00פרשת 'ואתחנן' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|23.07.26במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת ואתחנן • צפוכיכר השבת|23.07.26
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