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ברוך שאמר

המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשת ראה • צפו

מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום בשיעור מיוחד על פרשת השבוע - פרשת 'ראה' - יהודי ישר לא עושה קומבינות! | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מאור שרגא" באלעד • צפו בשיעור המלא (חרדים)

המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשת ראה
המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשת ראה (ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעד)
פרשת ראההרב ברוך רוזנבלוםברוך שאמר

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