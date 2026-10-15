פרשת נח עוסקת ברובה במבול ששטף את העולם וכילה כמעט את היקום כולו, למעט נח, משפחתו ובעלי החיים שהיו עמו בתיבה.

חכמי ישראל מתעכבים על כך שבתוך זמן קצר יחסית מבריאת העולם, האנושות הידרדרה מבחינה מוסרית עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא מתחרט על בריאת האדם. עיקר הכשל היה באופן שבו בני האדם התנהגו זה כלפי זה.

בתורת הזוהר נאמר שהתורה קדמה לבריאת העולם, אולם במשך דורות היא עדיין לא ניתנה לבני האדם, עד שהעולם היה ראוי ומוכן לקבל אותה.

אבל עוד הרבה לפני מעמד הר סיני, קבע הקדוש ברוך הוא מערכת בסיסית של חוקים לכל האנושות – שבע מצוות בני נח. אלו מצוות שניתנו לכל בני האדם, עוד לפני שהיה בכלל מושג של עם ישראל.

בין המצוות הללו נמצאות החובה להקים מערכת משפט הוגנת, איסור עבודה זרה, איסור רצח, איסור גזל, איסור גילוי עריות ועוד.

למעשה, אלו עקרונות יסוד שמאפשרים לחברה אנושית להתקיים בצורה מוסרית, ישרה ומתוקנת. וזה מתחבר היטב לאמרה הידועה: "דֶּרֶךְ אֶרֶץ קָדְמָה לַתּוֹרָה".

המסר הוא פשוט ועמוק: לפני הכול, צריך להיות בן אדם. להיות ישר, הגון, מוסרי ומתחשב בזולת. ורק על הבסיס הזה אפשר לבנות חיים של תורה, אמונה ורוחניות.