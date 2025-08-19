השחקן והזמר דניאל גד העניק בסוף השבוע האחרון ראיון לתקשורת וסיפר על החיבור לדת וליהדות.

בשיחה עם העיתונאית ריקי רט ב'מקור ראשון' הוא סיפר: "גדלתי בבית מסורתי, אני שומר מצוות - שבת, כשרות ולימוד תורה, אני אוהב ללמוד את תורת חסידות חב"ד ורבי נחמן מברסלב"

בהמשך דבריו סיפר על ברכת הדרך שקיבל מהגאון הרב שמחה הכהן קוק זצ"ל שהיה רב העיר רחובות: "כשהייתי נער הייתי מתפלל איתו בבית הכנסת הגדול 'אהל שרה' ברחובות, הוא היה אוהב כל אדם באשר הוא, לא עניין אותו דתי, חילוני, מסורתי, חרדי - זה לא דיבר אליו. הרב היה גר רחוב אחד לידנו, אז אחרי התפילה היינו מלווים אותו הביתה, הוא היה מדבר איתי ומתעניין בשלומי וכששאל מה אני עושה, עניתי שהחיים מובילים אותי למקום של קולנוע וטלוויזיה ומוזיקה - אז הוא בירך אותי שאזכה לחבר בין עולמות".

"הברכה התגשמה, במיוחד בדמות 'אבינועם' שקיבלתי בסדרה 'שבאבניקים' של 'HOT' - בהתחלה עוד לא ראיתי את זה מול הטקסט, אבל כשקיבלתי את התפקיד הבנתי שכל הקטע של 'אבינועם', כל המהות שלו, הוא הרצון לקרב ולחבר בין עולמות, הבנתי שזה באמת קשור לברכה שבירך אותי הרב קוק זצ"ל".

לדבריו: "חרדים אומרים לי תודה על זה שסוף סוף מציגים אותם לא כאופסייד, לא באור נבדל או מיוסר או סובל. חברים חילונים אומרים לי: 'שמע, אני כבר לא מסתכל עליהם כמו שהסתכלתי בעבר', הסדרה גרמה לאנשים להבין שגם לבחורי ישיבה יש רגשות ורצונות בדיוק כמו לכל אחד אחר"

על סערת גיוס חרדים אמר דניאל גד: "מאז 7 באוקטובר אנחנו מבינים שהמחיר של החיים פה מותנה בשתי הבחינות האלה: גם בהגנה גשמית וגם בהגנה רוחנית, בליל התקיפה מאיראן עם כל הכבוד לכיפת ברזל שאנחנו חיים בזכותה - היה ברור שיש פה גם אלמנט שהוא מעל השכל, אז אני בעד שכל אחד יירתם במה שהוא יכול, אם התורה היא חייך אז שב ותירתם בשלושה סדרים, אם אתה לא לומד אז תתגייס, הצבא צריך לעשות הכול כדי לאפשר אורח חיים חרדי לחיילים החרדים. יש הזדמנות לפתרון, יש הזדמנות למקום טוב יותר, אבל דרושות התאמות משני הצדדים".