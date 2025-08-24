החייאה בשבת – והנס הגדול: בנו של מאיר גרין שב לחיים

חסדי שמים בביתו של הזמר מאיר גרין: בנו הקטן, מלאכי, טבע בשבת האחרונה בבריכה שבבית המשפחה בארצות הברית – וניצל לאחר החייאה מהירה.

גרין שיתף את עוקביו ברשתות החברתיות את החוויה המטלטלת שעבר: "תודה לכל מי שכתב, תודה לכל מי שדאג. הבן המתוק שלנו מלאכי טבע בבריכה במהלך השבת, ובחסדי השם העצומים מצאתי אותו בזמן – ללא הכרה. ביצענו עליו החייאה ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים," כתב.

בהמשך תיאר את תחושותיו הקשות: "שעות של אימה, של דמעות, של הכאב הכי חד והכי שובר שידעתי – אבל הוא בסדר גמור! ישתבח שמו לעד."