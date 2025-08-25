תאונת דרכים קטלנית גבתה הלילה (בין ראשון לשני) את חייו של הידוען קאזם חליליה, בן 32, שנפצע אנושות לאחר שרכבו התנגש במשאית בכביש 6, סמוך למחלף באקה ג'ת. צוותי רפואה של איחוד הצלה ומד"א הוזעקו למקום והחלו בפעולות החייאה, אולם נאלצו לקבוע את מותו בזירה.

חליליה היה דמות מוכרת בעולם המדיה החברתית. רק בשנה האחרונה תועד כשהוא מבקר לראשונה בציונו של הראשון לציון מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל, לצד רב הסלבס מרדכי חסידים. באותו ביקור אמר בהתרגשות: "פעם ראשונה בקבר של צדיק – זה היה מרגש מאוד".

מותו הפתאומי בתאונה הותיר את מכריו והמכירים אותו בהלם. ברשתות החברתיות החלו לזרום הודעות אבל וזעזוע מהלילה הקשה שבו נגדעו חייו.