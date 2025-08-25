תאונת דרכים קטלנית גבתה הלילה (בין ראשון לשני) את חייו של הידוען קאזם חליליה, בן 32, שנפצע אנושות לאחר שרכבו התנגש במשאית בכביש 6, סמוך למחלף באקה ג'ת. צוותי רפואה של איחוד הצלה ומד"א הוזעקו למקום והחלו בפעולות החייאה, אולם נאלצו לקבוע את מותו בזירה.
חליליה היה דמות מוכרת בעולם המדיה החברתית. רק בשנה האחרונה תועד כשהוא מבקר לראשונה בציונו של הראשון לציון מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל, לצד רב הסלבס מרדכי חסידים. באותו ביקור אמר בהתרגשות: "פעם ראשונה בקבר של צדיק – זה היה מרגש מאוד".
מותו הפתאומי בתאונה הותיר את מכריו והמכירים אותו בהלם. ברשתות החברתיות החלו לזרום הודעות אבל וזעזוע מהלילה הקשה שבו נגדעו חייו.
התאונה הקשה התרחשה בסביבות השעה 22:00. לפי עדויות, רכבו של חליליה התנגש בעוצמה במשאית שחלפה במקום. כתוצאה מההתנגשות, נלכד חליליה ברכבו, עד שחולץ על ידי כוחות כיבוי שהגיעו למקום.
אתגר פז ואשרף ותד, חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים, סיפרו: "מדובר בתאונה קשה מאוד עם מעורבות רכב ומשאית. למרבה הצער, למרות ניסיונות ההצלה, נאלצנו לקבוע את מותו של הנהג. צוותי כיבוי פעלו בזירה כדי לחלצו מהרכב המרוסק".
