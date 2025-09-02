כיכר השבת
בקבר רבי מאיר בעל הנס

"תודה לבורא עולם" - חן אמסלם ומאור זגורי ערכו חלאק'ה לבנם

השחקנים חן אמסלם ומאור זגורי ערכו השבוע את טקס החלאק'ה לבנם הירו, בנוכחות משפחה וחברים, בקבר רבי מאיר בעל הנס בטבריה. הזוג סיפר על החוויה הרוחנית והמרגשת: "תודה להשם, היה מושלם" (ברנז'ה אנשים)

חלא'קה בטבריה (צילום: שלומי בחבוט)

רגע מרגש בחיי השחקנים חן אמסלם ומאור זגורי: טקס החלאק'ה לבנם הירו, נערך בקבר רבי מאיר בעל הנס בטבריה.

במהלך הטקס, שנערך בנוכחות המשפחה הקרובה והחברים, נערכה קריאת שמע מרגשת בהשתתפות בני המשפחה והחברים

חן אמסלם סיפרה ברגש על החוויה: "תודה להשם, היה מושלם. הרגשנו חיבור רוחני עמוק ומיוחד, והטקס היה מרגש ביותר עבורנו ועבור כל מי שנכח בו".

מאור זגורי הוסיף כי הבחירה לקיים את הטקס בקבר רבי מאיר בעל הנס הייתה מתוך רצון לקבל השראה רוחנית ולחוות את ברכת הצדיק. "זה רגע שלא נשכח לעולם", אמר.

האירוע צולם על ידי המשפחה, והזוג שיתף תמונות וסרטונים ברשתות החברתיות, בהם נראים הירו הקטן והוריו מוקפים באווירה של קדושה ושמחה, בעוד הברכות נישאות והנוכחים מתמלאים בהתרגשות.

