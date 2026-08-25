מסתור בדופן כפולה: 21 שב"חים נעצרו בירושלים

מעצר שב"חים ( צילום: צילום מסך דוברות המשטרה )

שתי פעולות מבצעיות מתואמות של לוחמי מג"ב בירושלים ובעוטף הובילו הבוקר (ראשון) לסיכול ניסיונות הסתננות רחבי היקף ולמעצרם של 21 שוהים בלתי חוקיים שניסו לחדור לשטחי המדינה. הפעולות, שבוצעו במקביל במעבר חיזמא ובשכונת עיסאוויה, חשפו שיטות הברחה מתוחכמות וסיכלו רשתות הסתננות שפעלו בשני מוקדים שונים.

במעבר חיזמא גילו לוחמי מג"ב עוטף ירושלים יחד עם לוחמי המעברים דופן כפולה מוסווית ברכב מסחרי, בה הוסתרו שבעה שוהים בלתי חוקיים בתנאים קשים. במקביל, בפעילות יזומה בעיסאוויה, אותרו 14 שוהים נוספים בדירת מסתור שהוכנה במיוחד למטרה זו.

תיעוד מהשטח - צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:20 תיעוד מהשטח ( צילום: דוברות המשטרה )

מעבר חיזמא: סליק מתוחכם בקנאי הרכב התחזות והונאה: תלונה חמורה של בילינסון קובי ישראל | 15:52 הדרמה הראשונה התרחשה במעבר חיזמא, שם עצרו לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים רכב מסחרי לבדיקה שגרתית. במהלך בידוק מקצועי וקפדני של הלוחמים, התגלה סליק מוסווה בקנאי הרכב - דופן כפולה שנבנתה במיוחד כדי להבריח בני אדם תחת אפם של אנשי הביטחון. בתוך חלל ההסתרה הצר והחשוך נמצאו שבעה שוהים בלתי חוקיים שנסעו בצפיפות מסוכנת בניסיון חדירה לשטחי ישראל. הנהג, תושב מזרח ירושלים בן 30, נעצר במקום יחד עם שבעת השב"חים והועבר לחקירה מיידית במשרדי מג"ב עוטף ירושלים לצורך מיצוי הדין. המקרה מצטרף לשורה של ניסיונות הברחה דומים שסוכלו לאחרונה. כזכור, לפני מספר ימים נעצרו שני חשודים שניסו לחצוב מעבר בחומת ההפרדה בגזרת קו התפר בכפר עקב, תוך שימוש בכלי חפירה חשמליים מתקדמים.

התיעוד מהטנדר - צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:17 התיעוד מהטנדר ( צילום: דוברות המשטרה )

עיסאוויה: פשיטה לילית וחשיפת דירת מסתור

במקביל לפעילות במעבר, לוחמי מג"ב ירושלים ביצעו חיפוש ממוקד בבניין מגורים חשוד בשכונת עיסאוויה במסגרת הפעילות השוטפת לשמירה על ביטחון הציבור. החיפוש היסודי חשף תמונת מצב מדאיגה של הפרת חוק בוטה.

בתוך המבנה אותרו 14 שוהים בלתי חוקיים ששהו בישראל ללא שום אישור תקף. כלל החשודים נעצרו על ידי הכוחות והועברו להמשך חקירה וטיפול משטרתי. הפעילות מעידה על ערנות הכוחות ועל המאמץ המתמשך לאתר ולסכל רשתות הסתננות הפועלות באזור.

התופעה של הסתרת שוהים בלתי חוקיים בדירות מסתור אינה חדשה. רק לפני מספר ימים נעצר שוהה בלתי חוקי בירושלים שנתפס עם ציוד מתוחכם לגניבת כלי רכב, במסגרת פעילות יזומה של שוטרי תחנת עוז.

מכה קשה לרשתות ההסתננות

שתי הפעילויות המוצלחות מצטרפות לשורה של מבצעים נוקשים שמנהלת משטרת ישראל ולוחמי מג"ב באזור ירושלים והעוטף. בסך הכל, בתוך פרק זמן קצר, סוכלו ניסיונות חדירה של 21 שוהים בלתי חוקיים ונעצר חשוד מרכזי בהסעה, במסר חד-משמעי לכל גורמי הפשיעה כי גבולות העיר והמעברים תחת פיקוח הדוק ואפס סובלנות לפרצות ביטחוניות.

הפעילות המשולבת של לוחמי מג"ב במעברים ובתוך השכונות מעידה על גישה מקיפה למניעת הסתננות. הכוחות פועלים הן בנקודות המעבר הרשמיות, שם מתגלים ניסיונות הברחה מתוחכמים, והן בתוך האזורים המאוכלסים, שם מאותרות דירות מסתור ומוקדי הסתננות.

יצוין כי בשבועות האחרונים חלה עלייה בניסיונות ההסתננות לשטחי המדינה, תוך שימוש בשיטות הברחה יצירתיות ומתוחכמות. לוחמי מג"ב מגבירים את הפעילות המבצעית ומחדדים את שיטות הבידוק כדי לסכל ניסיונות אלו ולשמור על ביטחון התושבים.