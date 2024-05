מפכ,"ל המשטרה, קובי שבתאי, תקף היום (שלישי) בחריפות את השר לביטחון לאומי הממונה עליו, בכנס לשכת עורכי הדין באילת. זו הופעתו הראשונה של שבתאי אחרי שבן גביר זימן אותו לשימוע.

כזכור, השר בן גביר הודיע אמש כי החליט לזמן את המפכ"ל שבתאי לשימוע בטרם ימליץ לממשלה להקדים את סיום כהונתו. "מתרבות הטענות לאי תפקודך הכללי", טען.

שבתאי אמר כי "המשטרה במדינה דמוקרטית חייבת להיות חפה ונקייה מכל סממן פוליטי. משטרת ישראל אינה פוליטית!"

הוא הוסיף ואמר: "לא הייתה, ואני מתחייב בפניכם כאן היום שאמשיך לעמוד כחומה בצורה בכל הניסיונות להכניס שיקולים כאלו למשטרת ישראל! וזאת מתוך אמונה שלמה שאם נִתפֵס אחרת- אבדה זכות קיומנו".

עוד אמר: "אני עומד על בימה זו ומצהיר בקול ברור - משטרת ישראל חייבת להישאר אוטונומית! עצמאית! נטולת פניות ומנותקת מכל גחמה פוליטית, כזו או אחרת!".

יו״ר הימין הממלכתי ח״כ גדעון סער התייחס היום בציוץ בטוויטר לתקרית ומסר: ״קובי שבתאי הוא פטריוט ישראלי ששרת במדים את המדינה ובטחונה במשך עשרות שנים. לתפקיד המפכ״ל הוא מונה ביוזמת שר מהליכוד והשר הנוכחי הביא לממשלה את הארכת כהונתו. לבזות אותו חודש וחצי לפני תום שירותו בהליך הדחה דה-לה-שמעטע פוגע לא רק בו, אלא גם בערך של שירות הציבור.

"האמריקנים אומרים: Thank you for your service. כבוד בסיסי לאדם ולשירות כדרך-חיים. אם היתה מנהיגות בישראל היא היתה מתנערת מהמופע המביש הזה ומגנה אותו. אבל אין, כי ״בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה״.