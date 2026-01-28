השוטרים החרדים בכנס ההצדעה

בזמן שהדיון הציבורי על גיוס חרדים נמצא במוקד, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מציג נתונים בשטח: באירוע הצדעה למערך הביטחון הלאומי החרדי שנערך אתמול (שלישי) בכנסת, נחשפה הקפיצה חסרת התקדים במספר המשרתים החרדים תחת הנהגת השר בן גביר.

באירוע השתתפה צמרת הפיקוד הביטחונית של ישראל - מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי, נציב שב"ס רב-גונדר קובי יעקובי, נציב כבאות והצלה אייל כספי, מפקד מג"ב, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, הרב הראשי לשעבר הרב דוד לאו ויו"ר הוועדה לביטחון לאומי ח"כ צביקה פוגל. מהנתונים שמאחורי המהפכה מנתוני המשרד לביטחון לאומי עולה כי מאז שנת 2022 ועד היום, נרשמה צמיחה מאסיבית של מאות אחוזים בשילוב חרדים ביחידות הליבה. סך כל המשרתים החרדים: זינוק מ-454 בשנת 2022 לשיא של 1,299 משרתים בשנת 2025.

משטרה ומג"ב: עלייה מ-340 משרתים ל-764 משרתים.

שירות בתי הסוהר (שב"ס): זינוק מ-78 משרתים ל-381 משרתים.

כבאות והצלה (כב"ה): קפיצה מ-36 משרתים ל-154 משרתים.

השוטרים והשוטרות החרדים בכנס ההצדעה

השר בן גביר אמר בנאומו למאות המשרתים והמשרתות שהשתתפו בכנס: "אחי ואחיותי החרדים והחרדיות, אתם עמוד התווך, אתם עמוד האש, אתם עושים למען המדינה, אתם שליחים. המדיניות שלי היא להביא כמה שיותר חרדים וחרדיות לשרת במשטרה, בכבאות והצלה, בשירות בתי הסוהר ובכל אגפי המשרד השונים. אני שולח לכם חיבוק גדול ותודה עצומה על העשייה והשליחות".

יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל, ציין כי העבודה המשותפת עם השר מניבה תוצאות היסטוריות: "כשפותחים את הדלת ומייצרים את המסלולים המתאימים, הציבור החרדי מגיע בשיא העוצמה. אנחנו רואים כאן מהפכה של ממש בריבונות ובמשילות".