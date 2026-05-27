חוקר מלהב 433 שוחרר למעצר בית לאחר שנחקר בחשד ליצירת קשר עם סוכן זר, כך לפי דיווח שפרסמה היום מח"ש.
לפי ההודעה, החקירה נגד השוטר נפתחה בעקבות מידע פנימי, והוא עוכב והובא לחקירה אתמול.
המחלקה לחקירות שוטרים שחררה בתנאים מגבילים למעצר בית שוטר מיחידת להב 433 אשר עוכב אתמול והובא לחקירה במשרדיה. החלטה זו התקבלה בתום הליך חקירה סמויה שהתנהלה נגדו בגין החשדות הפליליים החמורים.
החשד המרכזי הנחקר נגד איש המשטרה הוא קיום קשרים אסורים עם גורמים זרים. מהמחלקה לחקירות שוטרים נמסר כי "החקירה החלה בעקבות מידע שהגיע ממחלק ברק ביחידת להב 433".
בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על אודות מהות הקשר או הגורמים המעורבים בו. מהרשות החוקרת נמסר בתום הדיון בעניינו כי "החקירה נמשכת" לצורך השלמת פעולות נוספות.
