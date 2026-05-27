כיכר השבת
חשדות חמורים

חריג: חוקר להב 433 נחשד במגע עם סוכן זר - ונעצר על ידי מח"ש | זה מה שידוע 

חוקר היחידה המובחרת לחקירות של משטרת ישראל להב 433 נחקר על ידי המחלקה לחקירות שוטרים לאחר שנחשד בעצמו במגע עם סוכן זר | מח"ש לא פרסמה פרטים נוספים על האירוע החמור (משטרה) 

משרדי מח"ש (צילום: יהודה גל)

חוקר מלהב 433 שוחרר למעצר בית לאחר שנחקר בחשד ליצירת קשר עם סוכן זר, כך לפי דיווח שפרסמה היום מח"ש.

לפי ההודעה, החקירה נגד השוטר נפתחה בעקבות מידע פנימי, והוא עוכב והובא לחקירה אתמול.

המחלקה לחקירות שחררה בתנאים מגבילים למעצר בית שוטר מיחידת להב 433 אשר עוכב אתמול והובא לחקירה במשרדיה. החלטה זו התקבלה בתום הליך חקירה סמויה שהתנהלה נגדו בגין החשדות הפליליים החמורים.

החשד המרכזי הנחקר נגד איש המשטרה הוא קיום קשרים אסורים עם גורמים זרים. מהמחלקה לחקירות שוטרים נמסר כי "החקירה החלה בעקבות מידע שהגיע ממחלק ברק ביחידת להב 433".

בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על אודות מהות הקשר או הגורמים המעורבים בו. מהרשות החוקרת נמסר בתום הדיון בעניינו כי "החקירה נמשכת" לצורך השלמת פעולות נוספות.

משטרהלהב 433ריגול איראני

