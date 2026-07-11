האולטימטום של גוטליב: "אם אין פריימריז – אני בחוץ"

גוטליב בריאיון ל'כיכר השבת' ( צילום: כיכר השבת )

המפלגה הגדולה בישראל נמצאת על סף פיצוץ פנימי. בעוד ראש הממשלה בנימין נתניהו מנסה לנווט בין רצונותיו הפוליטיים לבין הלחצים מהשטח, חברת הכנסת טלי גוטליב, אחת הדמויות הבולטות והאהודות בליכוד, מציבה הערב (מוצ"ש) גבולות ברורים: אם לא יהיו פריימריז - היא תשקול לא להתמודד במפלגה.

"אם לא יהיו פריימריז - אשקול לא לרוץ בליכוד", הצהירה גוטליב בנחרצות בדיווח שפורסם ב'וואלה' על ידי העיתונאי יהודה שלזינגר. לדבריה, הליכוד אינה מפלגה של מינויים אלא מפלגה של בוחרים דמוקרטיים, והוסיפה עקיצה חריפה: "העובדה שאנשים חוששים ממקומם הנמוך בפריימריז היא לא סיבה לבטל פריימריז". האולטימטום של גוטליב מגיע בעיתוי קריטי, כאשר המפלגה נמצאת בעיצומו של מאבק פנימי סוער על שיטת הבחירות לרשימה. על פי הדיווחים, נתניהו צפוי להביא מחר (ראשון) לדיון בוועדת החוקה מתווה שמכונה "פריימריז פלוס" - קיום פריימריז רגילים, אך במקביל דרישה להגדלת מספר השריונים ל-9 או 10 מקומות, צמצום משמעותי של כוחם של המחוזות מ-10 ל-6 או 7 בלבד, ודחיקת נציגי המחוזות למקום ה-30 ומטה.

פריימריז הליכוד , המחשה ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

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מעבר למאבק הפוליטי, מתברר כי יש גם דאגה קיומית וכלכלית מידית בקרב חברי הכנסת והשרים. העיכוב המתמשך בכינוס מוסדות המפלגה כדי לאשר את שיטת הבחירות הפנימיות יוצר "צוואר בקבוק" מאיים שעלול להשאיר את המועמדים ללא מימון.

על פי הנהלים, כל חבר כנסת ושר זכאי למימון קמפיין בסך כ-380 אלף שקלים מכספי הכנסת, אך את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מ-20 ימים לפני יום הבחירות. במידה והפריימריז אכן יתקיימו ב-4 באוגוסט, כפי שמסתמן כרגע, החלון להגשת הבקשות ייסגר כבר ביום רביעי הקרוב.

כל דחייה נוספת בהחלטה הרשמית של המפלגה עלולה להשאיר את המועמדים בלי הכסף הדרוש לקמפיין, מה שמעלה את מפלס הלחץ בקרב השרים וחברי הכנסת לרמות של פאניקה פוליטית. גורמים במפלגה מעריכים כי המתח הכלכלי הזה עשוי לדחוף את ההחלטה הסופית קדימה, גם אם נתניהו מעדיף להמשיך ולהתמרן.

נתניהו מציב תנאים

בינתיים, ראש הממשלה לא מוותר על אחיזתו במושכות. על פי הדיווחים, הוא צפוי להביא מחר לדיון את מתווה "הפריימריז פלוס": קיום פריימריז רגילים, אך במקביל דרישה להגדלת מספר השריונים, צמצום משמעותי של כוחם של המחוזות, ודחיקת נציגי המחוזות למקום ה-30 ומטה.

המהלך מעורר ביקורת בקרב חלק מחברי הכנסת, שרואים בו ניסיון לעקוף את הדמוקרטיה הפנימית במפלגה ולהעניק לראש הממשלה שליטה נרחבת בהרכב הרשימה. נראה כי הדיון מחר בוועדת החוקה יהיה סוער במיוחד, כשגורלה של הרשימה - ושל המימון לקמפיין - תלוי על בלימה.

האם גוטליב תעמוד בהבטחתה? האם נתניהו יצליח לכפות את מתווה "הפריימריז פלוס"? ומה יקרה לח"כים שלא יספיקו להגיש בקשה למימון? התשובות צפויות להתבהר בימים הקרובים, כאשר המפלגה הגדולה בישראל נמצאת בצומת דרכים קריטי.