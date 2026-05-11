ראש הממשלה בנימין נתניהו העניק הלילה (בין ראשון לשני) ריאיון מקיף לתוכנית "60 דקות" ברשת CBS האמריקנית, בו התייחס למערכה הצבאית מול איראן, לסוגיית חסימת מצר הורמוז ולאחריותו על מחדל מתקפת הפתע בבוקר שמחת תורה.

נתניהו נדרש בריאיון לטענות שעלו בתקשורת האמריקנית לפיהן הוא זה ששכנע את הנשיא טראמפ לצאת למבצע צבאי משותף נגד איראן, וכי הבטיח שמבצע כזה יוביל בוודאות להפלת המשטר האיראני. "זה לא נכון שאמרתי שנוכל בוודאות להפיל את המשטר", הבהיר ראש הממשלה בתשובתו.

"לא תיקח שנים, אולי לא חודשים"

באשר למשך הזמן הצפוי של המערכה מול איראן, אמר נתניהו הערכה אופטימית יחסית: "לא תיקח שנים, זה אולי לא ייקח חודשים, אבל אני חושב שהרבה מאוד הושג בזמן קצר מאוד". לדבריו, "אם המשטר באיראן אכן ייחלש או אולי יופל, אני חושב שזה יהיה הסוף של חיזבאללה, הסוף של חמאס, וכנראה הסוף של החות'ים".

עם זאת, הוא הדגיש כי אין וודאות מוחלטת בנוגע למועד: "אני חושב שאי אפשר לחזות מתי זה יקרה. האם זה אפשרי? כן, האם זה מובטח? לא". ראש הממשלה הבהיר כי הבעיה של חסימת מצר הורמוז "הובנה ככל שהמלחמה התקדמה", והוסיף: "אין לי יכולת חיזוי מושלמת".

"אפשר להוציא את האורניום פיזית"

בהתייחסו לאפשרות של הוצאת האורניום המועשר משטח איראן, אמר נתניהו כי מדובר במבצע שניתן לבצע מבחינה מעשית. "אני לא הולך לדבר על אמצעים צבאיים, אבל מה שהנשיא טראמפ אמר לי זה 'אני רוצה להיכנס לשם'", מסר ראש הממשלה. "אני חושב שזה יכול להיעשות פיזית, זו לא הבעיה. אם יש לך הסכם, ואתה נכנס ומוציא את זה - למה לא? זו הדרך הטובה ביותר".

נתניהו התייחס גם למצבו של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, ואמר: "הוא מכונס בבונקר סודי, ואני חושב שהוא מנסה לבסס את כוחו. אין לו את הכוח שהיה לאביו". דבריו משקפים את ההערכה הישראלית לפיה המשטר האיראני נמצא במצב של חולשה יחסית.

האחריות על מחדל השבעה באוקטובר

בחלק הרגיש של הריאיון, נשאל ראש הממשלה על אחריותו האישית למתקפת הפתע של חמאס בבוקר שמחת תורה. "לכולם יש אחריות מסוימת, מראש הממשלה ומטה", אמר נתניהו. "בואו נקים ועדה עצמאית, הצענו ועדה דו-מפלגתית. זו ההצעה שלי ואהיה הראשון להופיע שם".

עם זאת, הוא הדגיש את מה שלדעתו האחריות המרכזית שלו: "הבעיה שלי היא שזה עד 7 באוקטובר, מה לגבי מאז 7 באוקטובר? זו בבירור הייתה האחריות שלי לצאת מחניקת המוות של איראן, וזה מה שעשינו".