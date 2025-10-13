ברקע ביקורו של נשיא ארה"ב דולנד טראמפ בישראל היום (שני), נשיא המדינה יצחק הרצוג צפוי להעניק לנשיא ארצות הברית - דונאלד טראמפ, את ״עיטור הנשיא״.

בהודעת מבית הנשיא נאמר כי העיתור ינתן לנשיא, על כך שהביא להסכם היסטורי שמקדם את ישראל לעבר שחרור החטופים וסיום המלחמה, על תמיכתו המלאה והאיתנה במדינת ישראל, על תרומתו המיוחדת למען ביטחונה ודאגתו לרווחת אזרחיה, ועל מחויבותו להוביל את האזור כולו לעידן של שלום ושיתופי פעולה - כאשר הרצוג יעדכן את טראמפ על כך במהלך פגישתם בכנסת.

נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר כי “מורשתו של הנשיא טראמפ תיזכר לדורות על ידי מדינת ישראל והעם היהודי. החל מתמיכתו הבלתי מתפשרת במדינת ישראל, מהולדת הסכמי אברהם שהרחיבו את מעגל השלום באזור, דרך שני ההסכמים ההיסטוריים שהביאו לשחרור יקירינו החטופים והצילו אינספור בני אדם, ועד הפצצת תכנית הגרעין של איראן" כאשר הנשיא הוסיף: "קולו של הנשיא טראמפ היה תמיד קול של אומץ ומנהיגות, ושל מחויבות בלתי מתפשרת לחתירה לשלום ולאנושיות".

עוד נאמר כי "במאמציו הבלתי נלאים סייע הנשיא טראמפ לא רק בהחזרת יקירינו הביתה, אלא גם בהנחת יסודותיו של מזרח תיכון שונה, הבנוי על ביטחון, שיתוף פעולה ותקווה אמיתית לעתיד של שלום. זו תהיה זכות גדולה מאד עבורי להעניק לו את עיטור הנשיא של מדינת ישראל״.

נציין כי עיטור הנשיא מוענק לאלו שתרמו תרומה יוצאת דופן למדינת ישראל או לאנושות, בכישרונם, בשירותם או בדרך אחרת.

עם כניסתו לתפקיד, מינה נשיא המדינה יצחק הרצוג ועדה מייעצת, בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס, פרופסור יורם דנציגר, במטרה שתמליץ מעת לעת על מועמדים ראויים לקבלת העיטור.

מאז, העניק הנשיא את העיטור לדמויות בולטות בארץ ובעולם בתחומים שונים, בהם ראשי מדינות, דמויות מפתח חברתיות ממגזרים שונים, ומנהיגים יהודיים בארץ ובעולם, ומדובר בעיטור האזרחי הגבוה ביותר במדינת ישראל.