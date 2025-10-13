כיכר השבת
"העיטור הגבוה ביותר"

מחווה נשיאותית: הרצוג יעניק לטראמפ את "עיטור הנשיא" על תרומתו להשבת החטופים

נשיא המדינה יבשר לנשיא ארה״ב כי יעניק לו את ״עיטור הנשיא״ כהוקרה על מאמציו להשבת החטופים לביתם - משבי חמאס | "היה תמיד קול של אומץ ומנהיגות, ושל מחויבות בלתי מתפשרת" (חדשות)

העיתור שיעניק הנשיא לטראמפ (צילום: ללא)

ברקע ביקורו של נשיא ארה"ב דולנד טראמפ בישראל היום (שני), נשיא המדינה יצחק הרצוג צפוי להעניק לנשיא ארצות הברית - , את ״עיטור הנשיא״.

בהודעת מבית הנשיא נאמר כי העיתור ינתן לנשיא, על כך שהביא להסכם היסטורי שמקדם את ישראל לעבר שחרור החטופים וסיום המלחמה, על תמיכתו המלאה והאיתנה במדינת ישראל, על תרומתו המיוחדת למען ביטחונה ודאגתו לרווחת אזרחיה, ועל מחויבותו להוביל את האזור כולו לעידן של שלום ושיתופי פעולה - כאשר הרצוג יעדכן את טראמפ על כך במהלך פגישתם בכנסת.

אמר כי “מורשתו של הנשיא טראמפ תיזכר לדורות על ידי מדינת ישראל והעם היהודי. החל מתמיכתו הבלתי מתפשרת במדינת ישראל, מהולדת הסכמי אברהם שהרחיבו את מעגל השלום באזור, דרך שני ההסכמים ההיסטוריים שהביאו לשחרור יקירינו החטופים והצילו אינספור בני אדם, ועד הפצצת תכנית הגרעין של איראן" כאשר הנשיא הוסיף: "קולו של הנשיא טראמפ היה תמיד קול של אומץ ומנהיגות, ושל מחויבות בלתי מתפשרת לחתירה לשלום ולאנושיות".

עוד נאמר כי "במאמציו הבלתי נלאים סייע הנשיא טראמפ לא רק בהחזרת יקירינו הביתה, אלא גם בהנחת יסודותיו של מזרח תיכון שונה, הבנוי על ביטחון, שיתוף פעולה ותקווה אמיתית לעתיד של שלום. זו תהיה זכות גדולה מאד עבורי להעניק לו את עיטור הנשיא של מדינת ישראל״.

נציין כי עיטור הנשיא מוענק לאלו שתרמו תרומה יוצאת דופן למדינת ישראל או לאנושות, בכישרונם, בשירותם או בדרך אחרת.

עם כניסתו לתפקיד, מינה נשיא המדינה יצחק הרצוג ועדה מייעצת, בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס, פרופסור יורם דנציגר, במטרה שתמליץ מעת לעת על מועמדים ראויים לקבלת העיטור.

מאז, העניק הנשיא את העיטור לדמויות בולטות בארץ ובעולם בתחומים שונים, בהם ראשי מדינות, דמויות מפתח חברתיות ממגזרים שונים, ומנהיגים יהודיים בארץ ובעולם, ומדובר בעיטור האזרחי הגבוה ביותר במדינת ישראל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (62%)

לא (38%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר