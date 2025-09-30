חברת המימון הציבורית 'ברקת' : יש מחסור של 80 אלף דירות בשנה 

רוני בירן, גיל דוייטש , עדי גזית ( צילום: מושיק ברין )

חברת 'ברקת', מהחברות הציבוריות המובילות בליווי פיננסי ליזמות הבנייה בישראל, חגגה עשור להקמתה באירוע מרכזי שנערך אתמול במלון 'וולדורף אסטוריה' בירושלים, בהשתתפות בכירי ענף הנדל"ן, יזמים, אנשי ציבור ובכירים ממוסדות המדינה, האירוע היווה קרקע פוריה לסקירה חשובה של מפת הנדלן, עשור קדימה, במדינה בכלל ובירושלים בפרט, על ידי, יו"ר וממייסדי החברה רוני בירם, מנכ"ל החברה עדי גזית, ומתכנן מחוז ירושלים במינהל התכנון אדריכל דן קינן.

בכנס השתתפו גם העיתונאי עמית סגל, עו"ד אבי פורטן (תכנון ובנייה), וכן יוסי תורג'מן - מנכ"ל Y-BOX , שלומי בוקור - מנכ"ל שבירו, עקיבא זוריבין -מנכ"ל ISA ואחרים.

אילוסטרציה ( צילום: יח"צ )

"העשור הבא כבר כאן" – רוני בירם

רוני בירם ממייסדי החברה פתח את דבריו באמירה אופטימית:

"נכון שברקת חוגגת עשור, אבל מבטנו כבר מופנה קדימה - לעשור הבא של תנופת בנייה בישראל. הנתונים מצביעים שכיום נבנות בישראל כ-60,000 יחידות דיור בשנה, אך הדרישה היא לפחות ל-80,000. גופי המדינה מגבירים קצב, ו'ברקת' מודעת לצרכים העדכניים ולחזון המדיני בנושא ובשל כך נערכה כבר מבעוד מועד להמשיך להיות שותפה מלאה להגשמת החזון – הן של היזמים והן של הרשויות המקומיות, במיוחד בהתחדשות עירוני ולהציג פתרונות מימון יצירתיים ומשמעותיים כדי לאפשר לכולם להגשים את החזון"

אדריכל דן קינן: "ירושלים הופכת לעיר חכמה ומקושרת"

אדריכל דן קינן בהרצאתו הציג את העקרונות המובילים לתכנון עירוני בירושלים:

הסעת המונים- כידוע ירושלים עולה על הפסים ומצבת הנוסעים בקו האדום שהחל לפעול ב-2012 מונה כ 160K נוסעים ביום.

ערוב שימושים - בניגוד לעבר שסברו שנכון להפריד בין אזורי מגורים לתעסוקה ומסחר, המציאות מוכיחה שערוב השימושים נכון יותר

התחדשות עירונית - בהיקפים רחבים. לדבריו, באזורי התחדשות עירונית לא חלות מגבלות תבנית הבניה וניתן לאשר בניה בהיקפים גדולים יותר. עוד הוסיף וציין כי כבר היום מקודמות בעיר תוספות של כ-69,000 יח"ד בתוכניות התחדשות עירונית – מתוכן 23,000 אושר.

"ירושלים מהווה מודל לערים רבות בישראל ובעולם, בזכות תכנון חדשני, גמיש ואחראי בסטנדרטים בינלאומיים" ובעניין זה פרט פתרונות בינלאומיים שנבחרו ואושרו לבינוי לדוגמה מעל דרך מנחם בגין ועוד

עו"ד אבי פורטמן: "ירושלים היא מגרש המשחקים המעניין ביותר"

פורטן הצביע על חשיבות הקיצור הדרוש בתהליכי הרישוי ועל הצורך בהפחתת העומס הבירוקרטי המושת על יזמים: "המהפכה האמיתית תגיע כשנאיץ את קבלת ההיתרים ונאפשר גמישות תכנונית. יש להתאים את התקנות למציאות העירונית המשתנה, כולל קווי בניין, זכויות בנייה ותוספת שטחים לממ"דים."

עדי גזית, מנכ"ל ברקת: "מהפכת המימון כבר כאן – ואנחנו מובילים אותה"

עדי גזית סיכם עשור של פעילות והתרחבות משמעותי המושפעת גם מהצרכים וההתפתחויות בפועל: "מאז הקמת ברקת, דרך ההנפקה בבורסה בתל אביב בשנת 2021, ועד היום – אנחנו שותפים ליזמים המובילים בישראל, בליווי פרויקטים מהגדולים והמורכבים במשק. בכללם : כיכר המדינה – עם מסגרת אשראי של למעלה מ-2 מיליארד ש"ח, ופרויקט שדה דב – עם ליווי של כ-1.15 מיליארד ש"ח בשיתוף עם גופים מוסדיים."

על חברת 'ברקת'

'ברקת' הוקמה ב-2015 על ידי רוני בירם, גיל דויטש ועדי גזית. החברה מתמחה בליווי פיננסי הבנוי על ארכיטקטורת מימון ייחודית המותאמת לפרויקטים רחבי-היקף ב-התחדשות עירונית, בקבוצות רכישה ובליווי בעלי קרקע. מהרעיון ועד קבלת המפתח.