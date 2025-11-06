מי סיים שתי מסכתות באירוע ההשקה של טרא נדל"ן?

באירוע ההשקה - טרא נדל"ן ( צילום: פטריק טבול )

טרא נדל״ן ממשיכה לבסס את מעמדה כשחקנית הדומיננטית בהתחדשות העירונית בישראל: החברה חנכה את משרדיה החדשים בבניין טויוטה בגבעת שאול, בסמיכות למשרדי הממשלה. עד להשלמת בניית משכן הקבע בכניסה לעיר, זה יהיה הבית הזמני של החברה.

באירוע ההשקה וקביעת המזוזה השתתף הבעלים יונה גרין, ובמהלכו ערך סיום מסכתות שבת וברכות. הגאון רבי צבי אלימלך הורוויץ שליט״א בירך את החברה שההצלחה תמשיך להאיר לה פנים. גרין ציין בדבריו כי נכון להיום טרא נדל״ן מובילה למעלה מ-70 פרויקטים של התחדשות עירונית בכל רחבי הארץ. משכן הקבע של החברה עתיד לקום בתוך כארבע שנים בבניין קפיטל החדש בכניסה לבירה, שם תתפרש טרא על כ־1400 מ״ר של משרדים. ש מתוך הכרזת הרשות הממשלתית: כמעט שליש מהמתחמים לפינוי בינוי הם של קבוצת בית ירושלמי BY אסף מגידו | מקודם טרא נדל״ן נמצאת בבעלות יונה גרין ועדי קפיטל.