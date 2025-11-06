כיכר השבת
הדרן עלך

מי סיים שתי מסכתות באירוע ההשקה של טרא נדל"ן?

טרא נדל״ן ממשיכה לבסס את מעמדה כשחקנית הדומיננטית בהתחדשות העירונית בישראל: החברה חנכה את משרדיה החדשים בבניין טויוטה בגבעת שאול, בסמיכות למשרדי הממשלה |רבי צבי אלימלך הורוויץ בירך את החברה שההצלחה תמשיך להאיר לה פנים

אמ
מקודם |
באירוע ההשקה - טרא נדל"ן (צילום: פטריק טבול)

טרא נדל״ן ממשיכה לבסס את מעמדה כשחקנית הדומיננטית בהתחדשות העירונית בישראל: החברה חנכה את משרדיה החדשים בבניין טויוטה בגבעת שאול, בסמיכות למשרדי הממשלה. עד להשלמת בניית משכן הקבע בכניסה לעיר, זה יהיה הבית הזמני של החברה.

באירוע ההשקה וקביעת המזוזה השתתף הבעלים יונה גרין, ובמהלכו ערך סיום מסכתות שבת וברכות. הגאון רבי צבי אלימלך הורוויץ שליט״א בירך את החברה שההצלחה תמשיך להאיר לה פנים. 

גרין ציין בדבריו כי נכון להיום טרא נדל״ן מובילה למעלה מ-70 פרויקטים של התחדשות עירונית בכל רחבי הארץ. משכן הקבע של החברה עתיד לקום בתוך כארבע שנים בבניין קפיטל החדש בכניסה לבירה, שם תתפרש טרא על כ־1400 מ״ר של משרדים.

טרא נדל״ן נמצאת בבעלות יונה גרין ועדי קפיטל.

קביעת המזוזה באירוע ההשקה - טרא נדל"ן (צילום: פטריק טבול)

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בנדל"ן:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר