שנה לאחר שזכתה קבוצת בית ירושלמי BY במכרז דיירים לפרויקט פינוי בינוי משמעותי של כ-1,100 יח"ד במתחם שבין הרחובות התלמוד ואבן עזרא אשר בשכונה ד', מודיעה החברה על זכייה נוספת במכרז דיירים שנסגר בשבוע שעבר, בו נבחרה לקדם ולהקים פרויקט פינוי-בינוי במתחם רמב"ן הסמוך.

במסגרת התכנית, החברה צפויה לפנות מתחם הכולל 77 יחידות דיור קיימות ב-8 בניינים ותיקים, ובמקומן ייבנו כ- 423 יח"ד חדשות. את הדיירים מובילים חברת שדרוג אורבני - מנהלת דיירים ועו"ד אפרת ארבל ממשרד רייסמן דויטש.

תכנית זו מצטרפת כאמור לתכנית פינוי בינוי נוספת שיש לחברה בסמוך ברחובות התלמוד ויהודה הלוי, במסגרתו ייהרסו 189 יחידות דיור קיימות ב 12 בניינים ותיקים ובמקומן ייבנו 1134 בשבעה מגדלים בני 12 עד 24 קומות, עלות ההשקעה בפרויקט זה מוערכת בלמעלה ממיליארד שקל. מבית ירושלמי נמסר כי פרויקט זה השיג לאחרונה רוב דרוש.

סך הכל שני הפרויקטים יביאו להקמת 1,520 יחידות דיור חדשות במקום 266 יחידות דיור קיימות שייהרסו. אדריכל הפרוייקט מרש מילוסלבסקי

שני המתחמים המדוברים ממוקמים באזור המוגדר כמועדף להתחדשות עירונית ומקודם על ידי הרשות המקומית ומנהלת ההתחדשות העירונית של באר שבע, במטרה לשדרג את השכונה ולהפוך אותה לציר מרכזי ובעל ביקוש, תוך שיפור איכות חייהם של הדיירים הקיימים שיזכו לדירות גדולות יותר עם ממ"ד, מרפסת וחניה לכל בעל דירה.

משה רגוביי מנהל האגף להתחדשות עירונית בקבוצת בית ירושלמי BY: "אנו מודים לדיירי המתחם שבחרו בנו להובלת פרויקט התחדשות עירונית נוסף בבאר שבע. אין ספק כי בחירה זו תחזק עוד את נוכחותנו בשכונה ותסייע בקידום יעיל יותר של התהליכים לטובת כל תושבי השכונה והעיר. אני רוצה להודות לחברת 'שדרוג אורבני' ועו"ד אפרת ארבל שמייצגים את הדיירים על פעילותם השקופה והיעילה בהנגשת המידע וקידום המכרז אל מול הדיירים באופן המקצועי ביותר".

עו"ד אפרת ארבל שמייצגת את בעלי הדירות מסרה: ״אני כולי תקווה שצירוף מתחם רמבן 72-80 למתחם התלמוד יביא לכך שהמתחם יתקדם במסלול של ותמ״ל ועל ידי כך הליכי התכנון יתקצרו באופן משמעותי ותינתן לבעלים אפשרות לשפר את רמת החיים שלהם באופן משמעותי . אני סבורה שהמתחם יעמוד בקריטריונים של מתחם מועדף לאור המצב הסוציו אקונומי שלו וכן לאור מיקומו האסטרטגי ״

יורם סימון מנכ"ל שדרוג אורבני מציין: " עבורנו, היענות הדיירים היא לא רק חתימה על מסמך – זו הצהרת אמון עמוקה. הרגע שבו הקהילה מביעה את נכונותה לצאת למסע ההתחדשות העירונית הוא הרגע המרגש והמשמעותי ביותר. הו האישור לכך שאנו צועדים יחד, יד ביד, אל עבר המטרה. ההתגייסות הזו מחייבת את כולנו ליישם את החזון במלואו, ולוודא שמתחם המגורים החדש שיוקם יהיה לא פחות ממופת של בטיחות, איכות חיים ועיצוב."