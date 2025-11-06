מתוך הכרזת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית על מתחמים לפינוי בינוי: כמעט שליש מהמתחמים הם של קבוצת בית ירושלמי BY

שבעה מתוך אחד עשר מתחמי פינוי בינוי בירושלים מקדמת קבוצת בית ירושלמי BY המהווים כמעט שליש (7 מתוך 25) מסך כל המתחמים המוכרזים לשנה הקרובה.

כך עולה מפרסום נתוני הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית בהכרזתה על מתחמי פינוי בינוי שנכנסו השנה למסלול מיסוי ורשויות.מדובר על כ- 1,430 יח"ד אותן מקדמת קבוצת בית ירושלמי BY בשבעה מתחמים בירושלים, אשר הוכרזו על ידי הרשות ב"מסלול מיסוי", מסלול המיועד למתחמים בהם התכנון מבוצע ביוזמת יזם פרטי. כל המתחמים שהוכרזו הנם עם רוב דרוש.

המתחמים אותם מקדמת קבוצת בית ירושלמי נמצאים בין היתר בשכונות הקטמונים, קרית יובל וקרית מנחם, ובעוד שכונות נוספות בעיר..

יחיאל סגל, מנכ"ל ובעלים קבוצת בית ירושלמי BY מסר: "ירושלים נמצאת בתנופת פיתוח ובנייה גדולים מאוד בשנים האחרונות כשההתחדשות העירונית נמצאת בליבת השינוי. אנו בקבוצת בית ירושלמי גאים להיות בקדמת העשייה בתחום, עם צבר המונה עשרות מתחמים ואלפי יח"ד המקודמים על ידינו מזה כעשור וביתר שאת בשנים האחרונות".

קבוצת בית ירושלמי פועלת כבר למעלה מעשור בתחום ההתחדשות העירונית והיזמות הפרטית. הקבוצה מציגה היקפי פעילות מרשימים עם למעלה מ-60 פרויקטים הנמצאים בתכנון מתקדם ובבניה של 14,500 יחידות דיור, למעלה מ-10,000 יחידות דיור בהתחדשות עירונית וכן 20 מרכזים מסחריים המתפרשים על פני שטח של כ-100,000 מ"ר ברחבי הארץ.