3 פצועים בינוני בתאונה בין משאית לרכב בצומת מנוחה

הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף התייחס, במהלך כנס הבחירות הראשון של ש"ס, לחוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות והבהיר: "אחרי הבחירות יהיו לנו מאבקים, יהיה לנו קשה מאד, נצטרך להסדיר את מעמד בני הישיבות" | אריה דרעי האשים: השמאל משקיע מילארדים כדי לדכא את ההצבעה החרדית (חרדים)

ישי כהן