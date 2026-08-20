 דלג לתוכן הראשי
צפו בדברים

הראשון לציון: "אחרי הבחירות נצטרך להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות"

הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף התייחס, במהלך כנס הבחירות הראשון של ש"ס, לחוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות והבהיר: "אחרי הבחירות יהיו לנו מאבקים, יהיה לנו קשה מאד, נצטרך להסדיר את מעמד בני הישיבות" | אריה דרעי האשים: השמאל משקיע מילארדים כדי לדכא את ההצבעה החרדית (חרדים)

9תגובות
דבריו של הראש"ל על חוק הגיוס
דבריו של הראש"ל על חוק הגיוס

הראשון לציון הגאון רבי השתתף הערב (חמישי) בכנס הבחירות הראשון של ש"ס, כנס בהשתתפות מאות מנציגי המפלגה ברחבי הארץ, והכריז כי אחרי הבחירות הנציגים יפעלו להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות.

"אחרי הבחירות יהיו לנו מאבקים", התבטא הראש"ל: "יהיה קשה מאוד, כל העניין של גיוס בני הישיבות, זה בנפשם של כולם, מרן האבא מסר את נפשו בשביל בני הישיבות, רבי אריה שמע את מרן בוכה על תלמידי הישיבות.

לדבריו: "אחרי הבחירות נצטרך לבוא ולתקן את העניין הזה, איך נתקן אם לא יהיה לנו כוח? חייב שיהיה לנו כוח".

כניסת הראש"ל לעצרת הבחירות הראשונה
כניסת הראש"ל לעצרת הבחירות הראשונה

הגר"י הוסיף: "יש היום כל מיני מפלגות שמצהירים כל מיני הצהרות, נישואין אזרחיים ולנסוע בשבת, שטויות שמדברים, אבל צריך שיהיה לנו כוח".

הדגיש: "אני רוצה לומר עוד דבר, אנחנו מדברים הרבה על בני הישיבות, על עולם התורה, כך צריך להיות, זה בראש ובראשונה. אבל צריך לדעת שאנחנו אוהבים את כל עם ישראל ובהם גם את החיילים".

"שפרצה המלחמה האחרונה", שיתף הראש"ל: "ביקשתי שיארגנו לי לבקר בכל הבסיסים, באוויר, בים וביבשה, ברכתי את החיילים, הייתה התרגשות".

במהלך הכנס האשים יו"ר ש"ס, אריה דרעי, כי מושקעים מילארדים כדי לדכא את ההצבעה ברחוב החרדי: "השקיעו מיליארדים בקמפיינים על ידי עמותות כשהמטרה זה לעצור ולפגוע בכל המפלגות שיש להם מסורת.

דרעי מאשים: השמאל משקיע מילארדים כדי לדכא את ההצבעה החרדית
דרעי מאשים: השמאל משקיע מילארדים כדי לדכא את ההצבעה החרדית

"הפעילו מתוך הציבור החרדי אנשים עם כסף גדול מאוד מהשמאל, כסף שכל מטרתו זה להפיל את גוש הימין. שוב קמפיין וכספים רבים של דיכוי ההצבעה. במטרה לפגוע במפלגות החרדיות. הכל תחת כסות חרדית.

"סלוגנים חרדים אבל הכסף הוא אוטו כסף", טען והוסיף: "הכל מהמשאל על ידי עמותות. הם הרסו את הציבור החרדי. פגעו בחינוך. במעונות. אסור לנו ליפול לתוך המלכודת שהם מכניסים אותנו".
הרב יצחק יוסףחוק הגיוסהראשון לציון

9 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
אני שם ומה שהרב אומר אני עושה ויעשה
יוסף חיים
מישהו יכול להסביר, מה התועלת ללכת להצביע נניח ויהיה 61 לגוש הימין, אם ב4 שנים הקודמות הם לא העבירו חוק למה שעכשיו כן הימינים לא רוצים להעביר חוק גיוס, והרי הם ימרחו את הזמן כפי שעשו 4 שנים, וגם אם הם יעבירו זה יפסל בבג"ץ, כל זמן שנילך אחרי ביבי הגזירות רק ימשיכו.
יוסי
אם אתה תשפיע וביזכותך שס תגיע גבוע בעזרת השם השמאל יפול תחתינו
יוסף חיים
איך בדיוק הם יפלו כמו שהם נפלו בפעם הקודמת שהיה לש"ס 11 מנדטים ו64 לגוש הימין? וזו היתה הקדנציה הכי גרועה
ליוסף חיים
5
חייבים להסדיר את דיחוי גיוס בני הישיבות לצבא.
שמחה ק.
4
אם מכלוף היה מתעשת והיה נותן לרשל"צ את כל הכח ושומע למה שהוא אומר היה לנו הנהגה והקול של מועצת חכמי התורה הספרדים היה נשמע והיה לציבור שלנו הספרדים עמך והבני ישיבות היקרים גב חזק לעמוד בכל הבילבול שאנו נמצאים בו ומאמין מאוד שהיינו במקום אחר ממה שאנחנו עכשיו ,כואב מאוד מאוד מקווה שהפחד מהבחירות יכ
נתי

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

דרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר