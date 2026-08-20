דבריו של הראש"ל על חוק הגיוס 10 10 0:00 / 0:49 דבריו של הראש"ל על חוק הגיוס

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף השתתף הערב (חמישי) בכנס הבחירות הראשון של ש"ס, כנס בהשתתפות מאות מנציגי המפלגה ברחבי הארץ, והכריז כי אחרי הבחירות הנציגים יפעלו להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות.

"אחרי הבחירות יהיו לנו מאבקים", התבטא הראש"ל: "יהיה קשה מאוד, כל העניין של גיוס בני הישיבות, זה בנפשם של כולם, מרן האבא מסר את נפשו בשביל בני הישיבות, רבי אריה שמע את מרן בוכה על תלמידי הישיבות. לדבריו: "אחרי הבחירות נצטרך לבוא ולתקן את העניין הזה, איך נתקן אם לא יהיה לנו כוח? חייב שיהיה לנו כוח".

כניסת הראש"ל לעצרת הבחירות הראשונה 10 10 0:00 / 1:09 כניסת הראש"ל לעצרת הבחירות הראשונה

הגר"י הוסיף: "יש היום כל מיני מפלגות שמצהירים כל מיני הצהרות, נישואין אזרחיים ולנסוע בשבת, שטויות שמדברים, אבל צריך שיהיה לנו כוח".

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הראשון לציון הדגיש: "אני רוצה לומר עוד דבר, אנחנו מדברים הרבה על בני הישיבות, על עולם התורה, כך צריך להיות, זה בראש ובראשונה. אבל צריך לדעת שאנחנו אוהבים את כל עם ישראל ובהם גם את החיילים".

"שפרצה המלחמה האחרונה", שיתף הראש"ל: "ביקשתי שיארגנו לי לבקר בכל הבסיסים, באוויר, בים וביבשה, ברכתי את החיילים, הייתה התרגשות".

במהלך הכנס האשים יו"ר ש"ס, אריה דרעי, כי מושקעים מילארדים כדי לדכא את ההצבעה ברחוב החרדי: "השקיעו מיליארדים בקמפיינים על ידי עמותות כשהמטרה זה לעצור ולפגוע בכל המפלגות שיש להם מסורת.

דרעי מאשים: השמאל משקיע מילארדים כדי לדכא את ההצבעה החרדית 10 10 0:00 / 1:56 דרעי מאשים: השמאל משקיע מילארדים כדי לדכא את ההצבעה החרדית

"הפעילו מתוך הציבור החרדי אנשים עם כסף גדול מאוד מהשמאל, כסף שכל מטרתו זה להפיל את גוש הימין. שוב קמפיין וכספים רבים של דיכוי ההצבעה. במטרה לפגוע במפלגות החרדיות. הכל תחת כסות חרדית.

"סלוגנים חרדים אבל הכסף הוא אוטו כסף", טען והוסיף: "הכל מהמשאל על ידי עמותות. הם הרסו את הציבור החרדי. פגעו בחינוך. במעונות. אסור לנו ליפול לתוך המלכודת שהם מכניסים אותנו".