זייברט ופרוש | ארכיון ( צילום: שוקי לרר )

בהמשך לחשיפת 'כיכר השבת' מוקדם יותר היום (רביעי) על כך שב'דגל התורה' שוקלים ברצינות להיפרד בבחירות הקרובות מ'אגודת ישראל', כעת אנו חושפים, כי השבוע נערכה פגישה בין נציג הסיעה המרכזית - גור, לבין יו"ר סיעת שלומי אמונים חבר הכנסת מאיר פרוש.

אין זה סוד כי בתוך אגודת ישראל שוררת יריבות מרה בין הצדדים השונים, כאשר היריבות המרכזית ורבת השנים, היא בין מאיר פרוש לחסידות גור, אך בדרך כלל - קודם הבחירות, ישנו שלום קר בין הצדדים עד לתום מערכת הבחירות, ואז היריבות חוזרת במלוא עוצמתה. ל'כיכר השבת' נודע, כי בשבוע האחרון נערכה פגישה דרמטית ומשמעותית בין יו"ר סיעת שלומי אמונים מאיר פרוש לבין ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט, האיש שמנהל בדרך כלל את המגעים הפוליטיים מצד חסידות גור, המכהן גם כמזכ"ל אגודת ישראל. הפגישה שהוזמנה, כך על פי המידע שהגיע ל'כיכר השבת', על ידי חסידות גור, התקיימה באחת הערים החרדיות (עיר שהפכה בשנים האחרונות לעיר בעלת רוב חרדי. ח"ב) ונמשכה מספר שעות. כתב החרדים מיום הגיוס הסוער: "הפרט החרדי הרבה יותר חלש" | צפו קובי ישראל | 16:25 ליבת השיחה עסקה בין היתר ברצון של 'דגל התורה' להיפרד מ'אגודת ישראל' ובדיקת האפשרות שבמידה ויאחדו כוחות, האם ל'אגודת ישראל' יש סיכוי אמיתי לעבור את אחוז החסימה, שכן זה יגרום לחסידים וחסידויות שבדרך כלל לא מצביעים, להתאחד ולהיות פטריוטים עבור העולם החסידי שלראשונה אחרי עשרות שנים יצטרך להוכיח את כוחו האלקטוראלי האמיתי. גורם בכיר ב'אגודת ישראל', אומר ל'כיכר השבת': "הפגישה היא דרמטית, שכן הפערים בין שני הצדדים הניצים רק גובר כל הזמן, במיוחד לאור חוק הגיוס, הצדדים מתעבים האחד את השני והעובדה שהם נפגשו זו כבר אמירה חשובה". לדבריו: "מה שגור עשתה בשנים האחרונות, הן בנושא הבחירות המקומיות והן בנושא הגיוס, הם אירועים חמורים ולא מתקבלים על הדעת מהבחינה של פרוש, ולכן עצם זה שהוא הסכים להיפגש עם גור ולתת לגיטמציה לרוץ איתם, במקום לחבור לדגל התורה מראה על הענייניות שהוא נוקט בסיפור מול גור". "על פי מה שאני יודע", מסביר אותו גורם, "אף אחד לא חושב ש'דגל התורה' תשאיר את החסידים להתמודד לבד על אחוז החסימה, כי אז בוודאות היהדות החרדית תפסיד לפחות שלושה מנדטים ואולי אפילו שבעה. בפגישה ניסו הצדדים להבין האם בכלל המהלך ריאלי ועם מי יש להם סיכוי להתאחד, כדי לעבור באופן בטוח את אחוז החסימה. גם הנושא של הקמת מפלגת צבע שחור והשמועות על כך שמי שמקדם את הנושא אלו חסידי גור עלה בפגישה". כך או כך, לכל הספקנים שמערערים על העובדה שהפעם באמת ייתכן פיצול ביהדות התורה, על פי הפגישות והתדרוכים השונים, נראה שהפעם באמת מדובר בניסיון אמיתי ולא רק ניסיון של 'דגל התורה' לשפר עמדות בתוך המפלגה, כמו לקבל את היו"ר ועוד מקומות ריאליים בתוך הרשימה. ב'דגל התורה', כך חשפנו לראשונה מוקדם יותר היום ב'כיכר השבת', ערים היטב למתרחש בתוך אגודת ישראל והגיעו להחלטה, כי במידה ויתברר להם היטב, כי הם יוכלו לעבור את אחוז החסימה גם בלי הציבור החסידי - הפעם הם ילכו למהלך הדרמטי הזה, מהלך שכזכור נחל הצלחה גדולה בזירות המקומיות..

ח"כ מאיר פרוש ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

הרצון של 'הליטאים' ללכת לבד, הוא לא דבר חדש. גם במערכת הבחירות הקודמת הדבר כמעט קרה, אך כזכור הוא נבלם ברגע האחרון על ידי מי שהנהיג בזמנו את הציבור החרדי, מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין זצוק"ל, שחשש שאגודת ישראל לא תעבור לבד את אחוז החסימה, חשש עמו מתמודדים גדולי ישראל גם כיום, כשהם עומדים לפתחה של הכרעה בנושא.

ל'כיכר השבת' נודע, כי עד לרגע זה, לא נערכה אף פגישה אחת בנושא הבחירות בין 'דגל התורה' ל'אגודת ישראל', דבר חריג מאין כמותו ושלא זכור ממערכות בחירות קודמות. בשיחות שקיים 'כיכר השבת' עם שני הצדדים, הובהר, כי כולם בוחנים אפשרות של ריצה נפרדת, למרות שמבחינה פומבית הם כביכול משדרים אחדות.

הסיבה לרצון האמיתי של הליטאים להיפרד מהחסידים

גורם בכיר ב'דגל התורה', אומר היום בשיחה עם 'כיכר השבת': "עד היום היו לנו הרבה פעמים כוונות לרוץ לבד, משלל סיבות טובות, שרובן נמנות על הרצון לקבל ייצוג אמיתי לציבור שלנו".

"תבין", אומר אותו בכיר ל'כיכר השבת', "אנחנו יודעים שאנחנו מביאים יותר מחמישים אחוזי הצבעה ליהדות התורה, אלו מספרים שיש לנו במטות הבחירות שלנו, זה לא רק שאנחנו יותר גדולים מהחסידים, גם יש סוד גלוי שכולם יודעים אבל לא מדברים עליו - רבים רבים בחסידויות הקטנות פשוט לא הולכים להצביע, מצפצפים על הוראת הרבנים וגם האדמו"רים שלהם לא דוחפים אותם להצביע. אצלנו המצב שונה, רובם - רוב מוחלט, הולך למממש את 'ועשית ככל אשר יורוך' ויוצא בהמוניו להצביע, במספרים של יום הבחירות אנחנו הרבה יותר גדולים מהחסידים".

ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

"אך הפעם זה לא הטריגר שלנו להיפרדות", מסביר אותו בכיר ל'כיכר השבת' ומנמק, "במשך קרוב לעשור אנחנו מנהלים קרב אימתנים על חוק הגיוס, לפני שמונה שנים היה חוק גיוס טוב שהוצע לנו והיה מקובל על כל גדולי ישראל שלנו, אך הבעיה שהגיעו כמה רבנים חשובים מהגזרה החסידית, שהתנגדו לחוק וגרמו לכולם להקצין".

לדבריו: "אנחנו נסחפנו אחרי הגורמים הקיצוניים של אגודת ישראל וכאשר מסתכלים בראיה ארוכת טווח עשינו טעות גדולה, אנחנו בכנסת הבאה רוצים לסיים את סאגת הגיוס, זו המטרה הראשונה שלנו ואם אנחנו שוב נהיה עם אגודת ישראל, אנחנו עלולים שוב להיכנס לתסבוכת הזו שאנחנו לא רוצים ולא מעוניינים בה. מה גם, שאנחנו החלטנו לחזור לפוליטיקה החרדית הישנה והטובה ולא לחשבן עוד חשבונות של גוש הימין או אינטרסים קטנים של מירון וכו', אנחנו רוצים לחזור לעשות פוליטיקה של מה שמשתלם לנו. מי שייתן לנו נלך איתו, מעבר לזה לא נעשה עוד חשבונות".

לסיכום, אומר אותו גורם ל'כיכר השבת': "אני לא יודע האם הפעם באמת נרוץ לבד - כי בסוף אנחנו עלולים לאבד מנדטים של הציבור החסידי, אך מה שברור וכבר נסגר עם כל הגורמים, שמיד אחרי הבחירות אנחנו נפרדים לשתי סיעות רשמיות, לא נהיה יותר ביחד"