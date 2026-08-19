גפני, גולדקנופף ופרוש ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

בעוד פחות משלושה שבועות, המפלגות צריכות להגיש את הרשימות שיתמודדו בכנסת הבאה, אך בגזרת המפלגות החרדיות, ישנו שקט מדומה (מלבד הפארסה אתמול עם הסלוגן של ש"ס. ח"ב), אך היום (רביעי) 'כיכר השבת' חושף, כי בגזרה האשכנזית מתחת לפני השטח הגזרה בוערת.

המפלגות החרדיות יושבות בשקט, למרות שהדד-ליין של הבחירות הולך ומתקרב. מצד אחד ישנו ייאוש גדול וההבנה שהפעם הקליינטים כלומר הבוחרים באמת מאוכזבים, ויש להם סיבה טובה; מצד שני, קמו מספר מפלגות חרדיות חדשות, שעושות כאב ראש לא קטן לפוליטיקאים החרדים, אם כי לא נראה נכון לעכשיו שמישהי מהן באמת בעלת סיכוי להתרומם. מה קורה ב'יהדות התורה'? לפני שניכנס לזירה האשכנזית הרותחת, נעשה קצת סדר מה קורה באמת בתוך המפלגות המרכיבות את יהדות התורה. סירבה למיליארדים: המדינה המוסלמית שלא מוכנה לבגוד בישראל דוד הכהן וב. ניסני | 15:04 האימא מזועזעת: זה מה שכתבו חברים על הבן שלה | הסרטון של הליכוד יוני גבאי | 15:16 בגזרה הליטאית - הכל בוער כבר מספר חודשים, וזאת בעקבות הדיווחים על כך שגורמים ב'דגל התורה' שקלו להחליף את חברי הכנסת הנוכחיים בחברי כנסת חדשים, אלא שהמהלך לא באמת קורם עור וגידים, גם בשל התנגדות מצד יתר חברי מועצת גדולי התורה למהלך וגם בשל כך, שבגבעת סלבודקא לא באמת מצאו נציגים מתאימים או לא רצו את הנציגים שהוצעו להחליף את הנציגים הקיימים. אמנם היו שמות שהגיעו לקרב הגמר, כדוגמת יו"ר דגל התורה בירושלים, אליעזר ראוכברגר, פעיל רב-שנים ורב-זכויות ב'דגל התורה', ולמרבה האירוניה, מי שעוד עלה כמועמד הוא יצחק רביץ, ראש מועצת טלז-סטון ובנו של חבר הכנסת לשעבר הרב אברהם רביץ זצ"ל, שהוחלף בהנהגת המפלגה בידי יו"ר דגל התורה הנוכחי משה גפני. מלבד זאת יוזכר, כי הוצעו שמות נוספים כדוגמת יד ימינו של ח"כ גפני, מוישי זלושינסקי, הנחשב לאחד מאנשי הציבור המוערכים ב'דגל התורה', גם מ"מ ראש העיר ביתר עילית דודי זלץ, הנחשב לנציג המקומי המוצלח של 'דגל' בזירה המקומית, נמצא ברשימה, זאת בנוסף לאליהו גפני, בנו של ח"כ גפני, מנחם שפירא וגודי סילמן מבני ברק, מיכי אלפר מחיפה, פיני סירוקה מכרמיאל ושמוליק גרינברג מבית שמש. אך לעת עתה נראה שלא יהיו שינויים דרמטיים ברשימה ומה שמסתמן נכון להיום הוא כי רק ראוכברגר מירושלים יחליף את מקומו של חכ"ל אליהו ברוכי ויוצב במקום החמישי ברשימה. אך כאמור, שלושה שבועות אלו הרבה זמן במונחים פוליטיים והרבה מאוד זמן במונחים של בחירות - בוודאי במגזר החרדי, כך שהכל עוד פתוח.

גולדקנופף ומוטי בבצ'יק ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

בגזרה החסידית - כמובן שלא שקט, קודם כל יש את היריבות הוותיקה בין הסיעה המרכזית - גור, שתחת חסותה גם ויז'ניץ ועוד מספר חסידויות, לסיעת שלומי אמונים, שיחד איתה נמצאת גם חסידות בעלזא, שהולכת איתה כמה שנים כברות דרך ארוכות.

בחסידות גור או גורמים הקשורים אליה, כבר ניסו לבדוק אפשרויות נוספות לריצה שלא במסגרת המוכרת של יהדות התורה, אך שום דבר לא צמח למשהו מעשי. גם הניסיון להריץ מפלגת 'צבע שחור', שתתעסק רק בנושא הגיוס ותתחייב להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות, לא התרומם נכון לעתה, אך הוא גרם להגברת המתחים המובנים בתוך אגודת ישראל.

על הפרק: ריצה בנפרד

ב'דגל התורה', כך אנו חושפים כעת לראשונה ב'כיכר השבת', ערים היטב למתרחש בתוך אגודת ישראל והגיעו להחלטה, כי במידה ויתברר להם היטב, כי הם יוכלו לעבור את אחוז החסימה גם בלי הציבור החסידי - הפעם הם ילכו למהלך הדרמטי הזה, מהלך שכזכור נחל הצלחה גדולה בזירות המקומיות.

הרצון של 'הליטאים' ללכת לבד, הוא לא דבר חדש. גם במערכת הבחירות הקודמת הדבר כמעט קרה, אך כזכור הוא נבלם ברגע האחרון על ידי מי שהנהיג בזמנו את הציבור החרדי, מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין זצוק"ל, שחשש שאגודת ישראל לא תעבור לבד את אחוז החסימה, חשש עמו מתמודדים גדולי ישראל גם כיום, כשהם עומדים לפתחה של הכרעה בנושא.

ל'כיכר השבת' נודע, כי עד לרגע זה, לא נערכה אף פגישה אחת בנושא הבחירות בין 'דגל התורה' ל'אגודת ישראל', דבר חריג מאין כמותו ושלא זכור ממערכות בחירות קודמות. בשיחות שקיים 'כיכר השבת' עם שני הצדדים, הובהר, כי כולם בוחנים אפשרות של ריצה נפרדת, למרות שמבחינה פומבית הם כביכול משדרים אחדות.

גפני ומקלב, בכנסת ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

הסיבה לרצון האמיתי של הליטאים להיפרד מהחסידים

גורם בכיר ב'דגל התורה', אומר היום בשיחה עם 'כיכר השבת': "עד היום היו לנו הרבה פעמים כוונות לרוץ לבד, משלל סיבות טובות, שרובן נמנות על הרצון לקבל ייצוג אמיתי לציבור שלנו".

"תבין", אומר אותו בכיר ל'כיכר השבת', "אנחנו יודעים שאנחנו מביאים יותר מחמישים אחוזי הצבעה ליהדות התורה, אלו מספרים שיש לנו במטות הבחירות שלנו, זה לא רק שאנחנו יותר גדולים מהחסידים, גם יש סוד גלוי שכולם יודעים אבל לא מדברים עליו - רבים רבים בחסידויות הקטנות פשוט לא הולכים להצביע, מצפצפים על הוראת הרבנים וגם האדמו"רים שלהם לא דוחפים אותם להצביע. אצלנו המצב שונה, רובם - רוב מוחלט, הולך למממש את 'ועשית ככל אשר יורוך' ויוצא בהמוניו להצביע, במספרים של יום הבחירות אנחנו הרבה יותר גדולים מהחסידים".

"אך הפעם זה לא הטריגר שלנו להיפרדות", מסביר אותו בכיר ל'כיכר השבת' ומנמק, "במשך קרוב לעשור אנחנו מנהלים קרב אימתנים על חוק הגיוס, לפני שמונה שנים היה חוק גיוס טוב שהוצע לנו והיה מקובל על כל גדולי ישראל שלנו, אך הבעיה שהגיעו כמה רבנים חשובים מהגזרה החסידית, שהתנגדו לחוק וגרמו לכולם להקצין".

לדבריו: "אנחנו נסחפנו אחרי הגורמים הקיצוניים של אגודת ישראל וכאשר מסתכלים בראיה ארוכת טווח עשינו טעות גדולה, אנחנו בכנסת הבאה רוצים לסיים את סאגת הגיוס, זו המטרה הראשונה שלנו ואם אנחנו שוב נהיה עם אגודת ישראל, אנחנו עלולים שוב להיכנס לתסבוכת הזו שאנחנו לא רוצים ולא מעוניינים בה. מה גם, שאנחנו החלטנו לחזור לפוליטיקה החרדית הישנה והטובה ולא לחשבן עוד חשבונות של גוש הימין או אינטרסים קטנים של מירון וכו', אנחנו רוצים לחזור לעשות פוליטיקה של מה שמשתלם לנו. מי שייתן לנו נלך איתו, מעבר לזה לא נעשה עוד חשבונות".

לסיכום, אומר אותו גורם ל'כיכר השבת': "אני לא יודע האם הפעם באמת נרוץ לבד - כי בסוף אנחנו עלולים לאבד מנדטים של הציבור החסידי, אך מה שברור וכבר נסגר עם כל הגורמים, שמיד אחרי הבחירות אנחנו נפרדים לשתי סיעות רשמיות, לא נהיה יותר ביחד".