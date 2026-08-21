צה"ל חיסל מחבל שניסה לדקור חייל בג'נין

מבזקים נוספים
נתניהו הורה להדיח את יו"ר ועד עובדי שדות התעופה מהליכוד
ראש הממשלה נתניהו הנחה להדיח את פנחס עידן, יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה, מחברותו בליכוד. ההחלטה התקבלה בעקבות השביתה בשדה התעופה שפגעה באזרחים ועשתה נזק למשק. הליכוד הגדיר את השביתה כ"פרועה ולא חוקית".כיכר השבת
3 פצועים בינוני בתאונה בין משאית לרכב בצומת מנוחה
שלושה בני אדם נפצעו הערב (21:16) בתאונת דرכים בין משאית לרכב פרטי בצומת מנוחה שבנגב. הפצועים — גבר ואישה כבני 30 ונער כבן 15 — במצב בינוני עם חבלות בגפיים. צוותי מד"א מפנים אותם במסוק ובאמבולנסים לבתי החולים יוספטל וסורוקה.קובי רוזן
ישראל וקולומביה יפטרו זו את זו מויזה החל מספטמבר
החל מה-1 בספטמבר ייכנס לתוקף פטור הדדי מויזה בין ישראל לקולומביה. ההסכם יאפשר לאזרחי שתי המדינות לבקר זו בזו ללא צורך בויזה מראש.קובי אטינגר
טבעת החנק מתהדקת: האיראנים לכודים במנהרות ללא מוצא
צה"ל מהדק טבעת חנק על מתחם תת-קרקעי אסטרטגי • עשרות לוחמי חיזבאללה וקצינים איראנים נמצאים במצור | המשא ומתן ברומא עלול להתפוצץ (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
צעיר בן 18 נפצע בינוני בתאונת אופנוע בירושלים
צעיר בן 18 נפצע הערב (20:11) בתאונת אופנוע בדרך מעלה אדומים בירושלים. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים שערי צדק במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
הראשון לציון: "אחרי הבחירות נצטרך להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות"
הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף התייחס, במהלך כנס הבחירות הראשון של ש"ס, לחוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות והבהיר: "אחרי הבחירות יהיו לנו מאבקים, יהיה לנו קשה מאד, נצטרך להסדיר את מעמד בני הישיבות" | אריה דרעי האשים: השמאל משקיע מילארדים כדי לדכא את ההצבעה החרדית (חרדים)ישי כהן
משטרה תפסה כמעט 2 מיליון שקלים וחשפה מפעל פיראטי בטירה
כוחות משטרת מחוז מרכז תפסו אתמול במבצע אכיפה בטירה כ-1.8 מיליון שקלים במזומן ומטבעות זרים בשווי עשרות אלפי שקלים. במסגרת הפעילות נחשף מפעל פיראטי לייצור משקאות מוגזים שפעל ללא רישיון ובתנאים תברואתיים קשים. נתפסו ליקויי בטיחות חמורים וחשד לעבירות על חוק צמצום השימוש במזומן. הוצאו צווי הפסקת עבודה לשני בתי עסק, ונעצרו שלושה שוהים בלתי חוקיים שהועסקו במקום.קובי רוזן
פרסום ראשון: עצרת תפילה ומחאה בפוניבז' - לראשונה מאז הפסק | מעייריב
ההתרסקות בסקרים ומשבר ההנהגה: סוף דרמטי למשבר ההנהגה בש"ס | ארדן יוצא למלחמה: "מי שקורא לי אנטי-חרדי שקרן" | פיצוץ בין ארגון 'דרשו' לישיבת בית מתתיהו | ההצלחה ברישום הולידה אוהל ענק: כך נפתח זמן אלול בישיבת שערי שמועות | עוצמות של חוויות רוחניות בויז'ניץ | חשיפה: עצרת תפילה ומחאה דרמטית בגבעת הישיבה פוניבז' (מעייריב)איצלה כץ