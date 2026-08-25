10 פצועים קל בתאונה בין מספר רכבים בעפולה

מבזקים נוספים
17 חולים בקדחת מערב הנילוס — יתושות נגועות נלכדו בצפון, מרכז ודרום
משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מדווחים על לכידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס במועצות עמק יזרעאל, עמק חפר ושער הנגב. מתחילת העונה אובחנו 17 חולים, מתוכם אדם אחד עדיין מאושפז ואדם אחד נפטר. רוב החולים סבלו מחום, פריחה ושינויים במצב ההכרה. המשרד להגנת הסביבה הנחה את הרשויות המקומיות להרחיב את פעולות המניעה וההדברה. הציבור מתבקש לייבש מקורות מים עומדים, להשתמש בתכשירים דוחי יתושים, להתקין רשתות על חלונות וללבוש בגדים ארוכים ובהירים.יוסי נכטיגל
פארשפיל בירושלים, חתונה בבלגיה: ברימנוב חוגגים את שמחת נישואי בנו של האדמו"ר
הערב יחגג בקול רינה ותודה והמון חוגג בעיר ואם בישראל, אנטווערפן שבבלגיה, שמחת נישואי בנו של האדמו"ר מרימנוב, חתן האדמו"ר מקומרנא ירושלים | במוצאי שב"ק נחגגה שמחת הפארשפיל ומעמד צאתכם לשלום בעיה"ק ירושלים, בהשתתפות גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים נעלים מבני המשפחה והעיר (חסידים)חיים רוזנבוים
טורנדו קטלני בצרפת: עשרות נפצעו, מאות בתים נהרסו - והמצב עלול להחמיר | תיעוד מטורף
סופת טורנדו עוצמתית פגעה בכפר פומאס שבדרום צרפת • 39 נפצעו, 15 אושפזו ושניים במצב קשה | 'חצי הכפר נהרס' (בעולם)כיכר השבת
השר כץ בחרמון: "אנחנו כאן ולא נזוז" • איום על דמשק ואנקרה
שר הביטחון ערך ביקור היסטורי בכתר החרמון שבסוריה • העביר מסר ישיר לנשיא סוריה: "כשאתה מתעורר בארמון ורואה את צה"ל למעלה - תדע שאנחנו כאן" | "פעלנו נגד ניסיון טורקי להתבסס" (צבא וביטחון)ב. ניסני
תרעידו את תל אביב בתורה: רבה של מגדל העמק הלהיב את בחורי 'יסודות ציון'
לרגל פתיחת זמן אלול הגיע הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק, למסור שיחת חיזוק בהיכל ישיבת 'יסודות ציון' בלב תל אביב | בדבריו עורר הרב את התלמידים והרחיב בחובת השעה, תוך שהוא מעודד אותם להמשיך לשקוד על התורה והעבודה בעוז ובשמחה | בסיום השיחה עברו התלמידים להתברך לקראת השנה החדשה (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
הונאת ענק בבילינסון: מתחזים ניצלו מטופלת וגבו ממנה כספים
גורמים חיצוניים התחזו לצוות רפואי של בית החולים • הבטיחו טיפולים למטופלת בחו"ל וגבו כספים במרמה | המשטרה פתחה בחקירה (בארץ)קובי ישראל
מהפך במודיעין עילית: שנאי חדש הותקן תוך 24 שעות
יממה אחת לאחר הסיור המשותף, חברת החשמל התקינה שנאי נוסף בשכונת ברכפלד • העירייה תפעל להסרת מבנים החוסמים את תחנת החשמל | פתרון מהיר לאחר תקלות חוזרות (חדשות חרדים)קובי ישראל
"החברה החילונית נמצאת בהתאבדות, אין לה קיום": המסע של תמיר דורטל
מעבר לדיונים על בית המשפט העליון ורסיסי מפלגות בימין, הפעם הפודקאסטר תמיר דורטל יושב לדבר על הבית פנימה. בריאיון בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, הוא נפתח לשיחה על המורכבות שבמוסד הנישואין, ומספר בגילוי לב על התיקון העמוק שעשה ביחסיו עם אמו סביב שולחן האוכל | באיזה רגע בחיים החליט לעשות את הצעד לעבר שמירת מצוות, ולמה הוא משוכנע שהחברה החילונית נמצאת בדרך ללא מוצא? | צפו (כיכר FM)אלי גוטהלף