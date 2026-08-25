21 שוהים בלתי חוקיים נעצרו באזור ירושלים

שר הביטחון ישראל כ"ץ שהה בהר החרמון ומסר מסר לנשיא סוריה אחמד א-שרע: "כשאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק ומביט למעלה על החרמון ורואה את צה"ל - אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו ועל הגבול שלנו. כל עוד יהיו איומים צה"ל יישאר כאן כדי להבטיח את ביטחוננו - כך עשינו וכך אנחנו מתכוונים לעשות גם בעתיד".

קובי אטינגר