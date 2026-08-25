גבר בן 40 נפצע קשה מאירוע אלימות בטבריה

מבזקים נוספים
העדכון הדרמטי שהעביר הצי האמריקני לטראמפ | האיומים מתחדשים
הצי האמריקני שיגר עדכון דרמטי לנשיא ארה"ב בנוגע למצרי הורמוז | את הדברים כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, ושיגר איומים מחודשים על איראן (מדיני)כיכר השבת
הנשיא חושף בפגישה עם משפחתה של היימנוט: "השב"כ החל להתערב בחיפושים"
נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש היום (שלישי) בבית הנשיא עם בני משפחתה של היימנוט קסאו, הנעדרת מזה כשנתיים וחצי | הנשיא חשף כי שוחח עם ראש השב"כ דוד זיני, והאחרון אמר לו כי השב"כ החל להתערב בפרשייה (חדשות)כיכר השבת
עם לפידי אש ושופרות; מעמד ההתעוררות המרטיט של רבי אלימלך במירון
הגה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן שהה בשבת האחרונה באתרא קדישא מירון, יחד עם חבורת 'באר האמונה' מבית שמש | בצאת השבת ערך מעמד התעוררות עם שופרות ולפידי אש, תוך שהוא מעורר את הקהל לפשפש במעשיהם ולחזור בתשובה שלמה, אולם רק מתוך 'שמחה' ולא מתוך עצבות חס ושלום (חסידים)חיים רוזנבוים
הרמטכ"ל ביקר בעזה - ושיגר מסר נחרץ למשגרי העפיפונים: "לא נחזור ל-6 באוקטובר" | צפו
הרמטכ"ל ביקר היום ברצועת עזה, והתייחס בדבריו לטרור העפיפונים החוזר מעזה | במה שנראה כבדיקת ערנות של חמאס כלפי צה"ל, לאחרונה חזר חמאס לשגר עפיפונים לעבר הדרום, צה"ל החל להגיב לאירועים (צבא)כיכר השבת
שנה להכתרתו; האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט עזב את בית שמש ועבר לירושלים
במלאות שנה להכתרתו, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט עקר אמש את דירתו מבית שמש, ועבר להתגורר בסמוך למרכז החסידות ברחוב רפפורט בירושלים | כל הפרטים (חסידים)חיים רוזנבוים
כ"ץ מהר החרמון: צה"ל יישאר כאן כל עוד יהיו איומים
שר הביטחון ישראל כ"ץ שהה בהר החרמון ומסר מסר לנשיא סוריה אחמד א-שרע: "כשאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק ומביט למעלה על החרמון ורואה את צה"ל - אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו ועל הגבול שלנו. כל עוד יהיו איומים צה"ל יישאר כאן כדי להבטיח את ביטחוננו - כך עשינו וכך אנחנו מתכוונים לעשות גם בעתיד".קובי אטינגר
21 שוהים בלתי חוקיים נעצרו באזור ירושלים
לוחמי מג"ב עוטף ירושלים עצרו 21 שוהים בלתי חוקיים בשני מבצעים נפרדים. במעבר חיזמא נעצר רכב מסחרי שבו התגלו שבעה שוהים בדופן כפולה שניסו לחדור לישראל, יחד עם החשוד בהסעתם מזרח ירושלים. בפעילות נוספת בשכונת עיסאוויה אותרו 14 שוהים נוספים בבניין מגורים. כל החשודים הועברו להמשך טיפול.קובי רוזן