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עשרות אלפים בדרך לרבינו

השר האוקראיני נחלץ לסייע לאלפי החסידים: שיחה חוצת יבשות לקראת הנסיעה לאומן

השר הממונה לענייני דתות האוקראיני ויקטור ילנסקי קיים היום שתי שיחות עם בכירים בממשלת ישראל, ועם רבה של העיר אומן הרב יעקב גאן, לקראת הגעתם הצפויה של עשרות אלפי חסידי ברסלב לאומן בראש השנה | ברקע המלחמה הקשה במדינה, הנסיעה מתבררת כמאתגרת במיוחד (בעולם)

השר האוקראיני הממונה לענייני דתות, ויקטור ילנסקי, קיים היום (שלישי) שתי שיחות עם בכירים בממשלת ישראל, ועם רבה של העיר אומן הרב יעקב גאן, לקראת הגעתם הצפויה של עשרות אלפי חסידי ברסלב לאומן בראש השנה.

בשיחה הראשונה שוחח ילנסקי עם שר התרבות והספורט מיקי זוהר. במהלך השיחה ביקש זוהר לעשות את כל שניתן כדי להבטיח את שלומם וביטחונם של עשרות אלפי הישראלים הצפויים להגיע לאומן בראש השנה, ולפעול לכך שיוכלו להגיע בשלום ולשוב לישראל בבטחה.

בשיחה השנייה שוחח ילנסקי עם שר הדתות הישראלי יריב לוין. בשיחה זו השתתף גם מנכ”ל משרד הדתות יהודה אבידן, אשר הדגיש בפני השר האוקראיני את החשיבות הרבה שמייחסים חסידי ברסלב לנסיעה לאומן בראש השנה.

אבידן ביקש מהשר ילנסקי לעשות ככל שניתן כדי לאפשר לחסידי ברסלב לקיים את צוואת רבם, רבי נחמן מברסלב, ולהגיע בראש השנה לציונו באומן.

במסגרת ההיערכות לקראת הגעת ההמונים השתתפו בשיחה גם רבה של אומן הרב יעקב גאן, נציג ההסתדרות הציונית נחמן שטיינברג, יועמ״ש של מרכז ברסלב עורך הדין יעקב אמסלם ומנכ”ל מרכז ברסלב מיכאל פינטו, העוסקים בהיערכות לקראת הגעת הציבור.

הרב יעקב גאן ציין כי באומן נערכים לקראת הגעתם של עשרות אלפי המתפללים. לדבריו, נעשים בעיר מאמצים לקלוט את ההמונים שיגיעו לציונו של רבי נחמן ולספק להם את התנאים הנדרשים במהלך שהותם.

שתי השיחות התקיימו על רקע ההיערכות לקראת ראש השנה, כאשר המטרה המרכזית היא לאפשר את הגעתם של רבבות חסידי ברסלב לאומן תוך מתן דגש על ביטחונם, על הסדר ועל התיאום בין הרשויות והגורמים השונים.

בשבועות הקרובים צפויים המאמצים המדיניים והארגוניים להימשך, במטרה לאפשר את קיום המסורת ולהבטיח ככל האפשר את שלומם של המתפללים בדרכם לאומן ובחזרה לישראל.

(צילום: באדיבות המצלם)
ראש השנהאומןרבי נחמן מברסלב

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