צה"ל חיסל מפקד חמאס שהחזיק בשבי שלושה ישראלים

במסמך מיוחד שפורסם תחת הכותרת "הבהרת דברים" - העוסק במכתב רבנים שהתפרסם נגד חסידות ויז'ניץ (מרכז), חושפים גדולי הרבנים דעתם: חלקם מבהירים כי כלל לא חתמו על המכתב שפורסם, ואחרים מודיעים על ביטול חתימתם וחזרה מן הדברים • "דוחים בשאט נפש את פעולות הריב והמחלוקת" (חסידים)

שאול כהנא