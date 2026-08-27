צה"ל חיסל מפקד חמאס שהחזיק בשבי שלושה ישראלים

מבזקים נוספים
כלבה נגועה בכלבת נמצאה בגבעת זאב
משרד הבריאות מעדכן על כלבה נגועה בכלבת שנמצאה בגבעת זאב, ברחוב חי בר. אדם אחד שנחשף לכלבה הופנה לקבלת חיסון מונע. המשרד מבקש מכל מי שהיה במגע עם בעלי חיים באזור בין 15-26 באוגוסט לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות ירושלים בטלפון 02-5314820. לאחר שעות העבודה יש לפנות לחדר מיון. משרד הבריאות מזכיר למי שננשך או נשרט על ידי בעל חיים לשטוף מיד את האזור במים וסבון, לחטא ולגשת ללשכת הבריאות.יוסי נכטיגל
סופו של המחבל האכזר שהחזיק בשבי במתן צנגאוקר, עידן אלכסנדר ואברה מנגיסטו; כך הוא חוסל אמש
צה"ל תקף אתמול באזור חאן יונס וחיסל את המחבל אסמעיל מחמד אברהים ברים, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שהחזיק בשבי את החטופים עידן אלכסנדר, מתן צנגאוקר ואברה מנגיסטו | התקיפה בוצעה לאחר שהמחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות הביטחון, ניסה לשקם את תשתיות הארגון והפר באופן שיטתי את הפסקת האש, במטרה להסיר איום מיידי על אזרחי ישראל וצה"ל (ביטחוני)ב. ניסני
ה-OU ממנה את הרב שמואל סילבר לסגן הנשיא הבכיר
ארגון הכשרות האמריקאי הכריז על מבנה הנהגה חדש, הרב ד"ר ג'וש ג'וזף יכהן כמנכ"ל ניו יורק • כל הפרטיםכיכר השבת
וינטר יכול לחייך: זו התוצאה המפתיעה שקיבל באתרי ההימורים
תת-אלוף במיל' עופר וינטר רושם 4.1% בשוק ההימורים הבינלאומי • ליברמן נותר עם 4% בלבד | המומנטום החריג של המפלגה החדשה (פוליטי מדיני)יוני גבאי
פנחס עידן אחרי הכאוס בנתב"ג: "נפגעתי עד עמקי נשמתי, אח שלי יקר"
יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה, פנחס עידן, משיב בחריפות לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' בעקבות הכאוס והשיבושים הקשים שנרשמו בנתב"ג. במכתב טעון מבהיר עידן כי הוועד לא יזם כל שביתה, טוען כי "הפילו עליו תיק" ודורש הקמת ועדת בדיקה שתברר מי באמת הורה על הפסקת הפעילות בשדה (בארץ)דוד הכהן
גדולי הרבנים הצהירו: החתימה נגד חסידות ויז'ניץ (מרכז) "יצאה במרמה"
במסמך מיוחד שפורסם תחת הכותרת "הבהרת דברים" - העוסק במכתב רבנים שהתפרסם נגד חסידות ויז'ניץ (מרכז), חושפים גדולי הרבנים דעתם: חלקם מבהירים כי כלל לא חתמו על המכתב שפורסם, ואחרים מודיעים על ביטול חתימתם וחזרה מן הדברים • "דוחים בשאט נפש את פעולות הריב והמחלוקת" (חסידים)שאול כהנא
טרגדיה נוראית במרכז: ירד להחליף פנצ'ר בשולי הכביש וסיים את חייו
טרגדיה קשה ומזעזעת בכביש 65 סמוך לעפולה: נהג משאית כבן 54, שעצר בשולי הדרך הבינעירונית בעקבות תקלה טכנית ותקר בגלגל, נפגע בעוצמה מרכב חולף ונהרג במקום | צוותי הרפואה שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום לאחר סדרת בדיקות, ומתנדבי זק"א פועלים לטיפול בכבוד המת ובאיסוף הממצאים. מדובר בהרוג שני באותו ציר תנועה מרכזי בתוך פחות מיממה (בארץ)מישאל לוי
הרוג ופצועים בתקיפת כטב"מ ישראלי במערב עזה
ערוצים עזתיים מדווחים על נפגעים בתקיפת כטב"מ ישראלי על אופניים חשמליים בצומת א-צנאעה במערב העיר עזה. זו התקיפה השלישית ברצועה היום. בשתי התקיפות הקודמות חוסלו שני פעילים מהזרוע הצבאית של חמאס. סך הכל 3 הרוגים בשלוש תקיפות כטב"מ שונות היום ברצועה.קובי אטינגר