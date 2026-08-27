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ערב ראש השנה

כך ייערכו לעשרות אלפים: השגריר הגיע לאומן – וזה מה שחיכה לו שם

שגריר ישראל באוקראינה, רועי רוזנבליט, קיים ביקור היערכות מיוחד בעיר אומן לקראת הגעתם של רבבות חסידי ברסלב ומתפללים מכל העולם לימי ראש השנה. במהלך סיורו בציון רבי נחמן מברסלב, בהכנסת האורחים הענקית ובמפקדת 'איחוד הצלה', נחשף השגריר למבצע הלוגיסטי והרפואי המורכב, הכולל פריסת מאות מתנדבים ותשתיות נרחבות לשמירה על שלום ההמונים (חסידים ואנ"ש)

(צילום: אומן ניוז)

שגריר ישראל באוקראינה, רועי רוזנבליט, הגיע לביקור מיוחד בעיר אומן, לקראת הגעתם של עשרות אלפי חסידי ברסלב לציונו של רבי נחמן מברסלב.

את הביקור יזמו אנשי מרכז ברסלב, במסגרת ההיערכות לקראת ימי ראש השנה והגעתם של רבבות המתפללים מכל רחבי העולם. במהלך הביקור עמד השגריר מקרוב על ההיערכות הנרחבת בעיר ועל הצרכים המיוחדים לקראת הגעת ההמונים.

אל ציונו של רבי נחמן הגיע השגריר בליווי רבה של העיר אומן, הרב יעקב גאן, אשר הציג בפניו את משמעות המקום ואת ההיערכות הנדרשת לקראת הגעתם של אלפי ורבבות המתפללים.

בהמשך ביקורו הגיע השגריר להכנסת האורחים הגדולה בעולם, המנוהלת על ידי אליעזר קרליבך. במקום התרשם רוזנבליט מקרוב מההכנות הקדחתניות לקראת בואם של עשרות אלפי האורחים, ומהמערך הלוגיסטי העצום שנבנה כדי לספק מענה למספר הגדול של המתפללים.

השגריר ביקר גם במפקדת איחוד הצלה באומן, שם הוצגה בפניו ההיערכות הרפואית לקראת ראש השנה. באיחוד הצלה נערכים להפעיל מערך של כ-300 מתנדבים, שיפעלו במהלך ימי השהייה של רבבות המתפללים בעיר ויעניקו מענה רפואי במידת הצורך.

הביקור באומן נערך על רקע ההיערכות המורכבת לקראת ראש השנה, כאשר כלל הגורמים בעיר נערכים לקליטת ההמונים ולשמירה על שלומם וביטחונם של המתפללים.

במהלך הביקור התרשם השגריר מהיקף ההכנות ומהמערכות השונות המופעלות לקראת הגעתם של רבבות חסידי ברסלב, והדגיש את החשיבות של שיתוף הפעולה וההיערכות המוקדמת לקראת אחד מאירועי העלייה לרגל הגדולים המתקיימים באוקראינה מדי שנה.

(צילום: אומן ניוז)
(צילום: אומן ניוז)
(צילום: אומן ניוז)

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