בצל ימי המלחמה המתוחים באוקראינה, ומבוכה סביב המצב הביטחוני והלוגיסטי, נרשם השבוע מחזה מרחיב לב ומלא הוד בעיר אומן: תלמידי כיתה א' בתלמוד תורה 'כתר תורה' חגגו את מעמד 'מסיבת החומש' הנרגשת, בטקס מפואר ורב רושם שכולו רוממות וקדושה.

התלמוד תורה, העומד תחת נשיאותו של הרה"ג רבי יעקב ג'אן, ובניהולו המסור של הרב פרץ קאהן, מהווה מגדלור של חינוך קהילתי טהור בלב ליבה של הקהילה היהודית באומן. המעמד המיוחד סיכם חודשים ארוכים של עמל ושקידה מצד ילדי החמד, אשר יחד עם מחנכיהם הדגולים, הרב נחמן רנרט והרב דוד שרר, יגעו וטרחו יום-יום כדי להגיע ליום הגדול כשהם בקיאים ויודעים לפתוח את חומש ה'ויקרא' בטהרה.

היכל האירוע עוטר בחגיגיות רבה, כאשר הורי התלמידים לצד רבים מתושבי הקהילה נהרו למקום כשהם נרגשים לראות את דור העתיד מתעלה בתורה. הילדים, לבושים בבגדי שבת ועטורים בכתרים מזהיבים, נשאו את קולם בשירה זכה, דיקלמו את פסוקי החומש בטוב טעם והרעידו את הלבבות בשירת "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף".

במהלך המעמד נשאו דברים מספר הורים וכן המחנכים, אשר עמדו בדבריהם על העיתוי המיוחד והמטלטל של החגיגה. בדבריהם ציינו כי דווקא כעת, שבועות ספורים בלבד לפני חג ראש השנה כאשר העיר אומן נערכת לקלוט את רבבות אלפי החסידים מכל רחבי העולם העולים לפקוד את ציון הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א, מקבל המעמד משמעות כפולה ומכופלת.

"ראו מה בין בני לבין בני אומות העולם", ציין אחד הנואמים. "בעוד שבחוץ משתוללת מלחמה קשה והאזור כולו נתון תחת פחד ודאגה, כאן בפנים, באומן המובילה, קול התורה אינו פוסק לרגע. תינוקות של בית רבן יושבים, עמלים ומשננים את תורת משה. זהו הניצחון האמיתי והערבות הקיומית של העם היהודי".